Вино – популярний і улюблений багатьма напій. Вибір різноманітний – на полицях магазинів можна знайти вино з різних країн на будь-який смак, колір і гаманець. Однак, на жаль, нерідко трапляються казуси – напій виявляється неякісним, не має приємного смаку і, ба більше, нагадує розбавлений порошок.

Як перевірити вино на натуральність у домашніх умовах

Любителі виноградного алкогольного напою можуть поставити собі питання – як перевірити вино на натуральність у домашніх умовах. Варто зазначити, що це цілком можливо і не складно. Для такої маніпуляції вам знадобиться те, що є на кухні у кожного – сода.

Варто зазначити, що сода впливає на колір і навіть смак вина. З її допомогою можна знизити кислотність напою і зробити його на смак приємнішим. Також за допомогою соди можна перевірити вино на натуральність, а тому якщо ви купили якусь пляшку вперше – зробіть це. Загалом суть у тому, що виноградний крохмаль вступить у реакцію з содою і змінить колір, якщо напій натуральний.

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Як перевірити червоне вино содою

Перевірити червоне вино содою доволі просто. Для цього необхідно столову ложку харчової соди висипати в миску, а зверху додати трохи вина. Зачекайте кілька хвилин, щоб почалася реакція.

Отже, якщо напій змінить колір і стане синім або світло-сірим – він натуральний. Якщо вино синтетичне і ненатуральне – його колір не зміниться.

Як перевірити біле вино содою

Перевірити біле вино содою також не складе труднощів. Суть залишається такою ж, як і з червоним. Налийте кілька столових ложок вина в прозору чашку, а після додайте в нього трохи соди.

Помішайте ложкою або потрясіть чашку з вином. Якщо напій темніє – набуває коричнево-бежевого відтінку, значить, він натуральний і не містить барвників.

Тепер, знаючи, як перевірити вино содою – зробіть це з пляшечкою свого улюбленого напою. Навіть якщо ви не сумніваєтеся в його натуральності, то просто заради експерименту.

Якщо ж ви купили якийсь напій уперше, тоді обов’язково перевірте його на натуральність. Адже келих благородного напою впливає не лише на настрій, а й на нервову, серцево-судинну та травну системи. А ось неякісного – тільки шкодить.