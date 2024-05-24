Вино — популярный и любимый многими напиток. Выбор разнообразен — на полках магазинов можно найти вино из разных стран на любой вкус, цвет и кошелек. Однако, к сожалению, нередко случаются казусы — напиток оказывается некачественным, не имеет приятного вкуса и, более того, напоминает разбавленный порошок.

Как проверить вино на натуральность в домашних условиях

Любители виноградного алкогольного напитка могут задаться вопросом — как проверить вино на натуральность в домашних условиях. Стоит отметить, что это вполне возможно и не сложно. Для такой манипуляции вам понадобится то, что есть на кухне у каждого — сода.

Стоит отметить, что сода влияет на цвет и даже на вкус вина. С ее помощью можно снизить кислотность напитка и сделать его на вкус более приятным. Также с помощью соды можно проверить вино на натуральность, а потому если вы купили какую-то бутылку впервые — сделайте это. В целом суть в том, что виноградный крахмал вступит в реакцию с содой и поменяет цвет, если напиток натуральный.

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Как проверить красное вино содой

Проверить красное вино содой достаточно просто. Для этого необходимо столовую ложку пищевой соды высыпать в миску, а сверху добавить немного вина. Подождите несколько минут, чтобы началась реакция.

Итак, если напиток поменяет цвет и станет синим или светло-серым — он натуральный. Если вино синтетическое и ненатуральное — его цвет не изменится.

Как проверить белое вино содой

Проверить белое вино содой также не составит труда. Суть остается такой же, как и с красным. Налейте несколько столовых ложек вина в прозрачную чашку, а после добавьте в него немного соды.

Помешайте ложкой или потрясите чашку с вином. Если напиток темнеет — приобретает коричнево-бежевый оттенок, значит, он натуральный и не содержит красителей.

Теперь, зная, как проверить вино содой — сделайте это с бутылочкой своего любимого напитка. Даже если вы не сомневаетесь в его натуральности, то просто ради эксперимента.

Если же вы купили какой-то напиток впервые, тогда обязательно проверьте его на натуральность. Ведь бокал благородного напитка влияет не только на настроение, но и на нервную, сердечно-сосудистую и пищеварительную системы. А вот некачественного — только вредит.