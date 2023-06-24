Рожеві, червоні або білі – троянди завжди тішать око та дарують радість. Не дарма ця квітка вважається королевою серед інших. Саме на неї падає вибір, коли людина прагне зізнатися у почуттях. Але букет найчастіше починає в’янути вже через якихось один-два дні. Що треба зробити, щоб троянди довше стояли – читайте далі в матеріалі Фактів ICTV.

Як доглядати за зрізаними трояндами, щоб вони стояли довше у вазі – ми розпитали в нашого постійного експерта з рослин Ліліани Лавринець.

Як доглядати за трояндами, щоб довше стояли: поради

Щоб троянди стояли довше, Лавринець радить одразу після купівлі букета зняти з нього подарункову упаковку. І неважливо поліетиленова вона чи паперова.

Далі потрібно взяти троянди та, щоб вони стояли довше у вазі, підрізати їхні стебла під кутом 45 градусів. Це робиться для того, щоби квіти могли нормально поглинати воду.

Важливо проводити цю процедуру у воді або під струменем, тобто у місці, де максимально обмежений доступ повітря. Оскільки саме його потрапляння всередину стебла вкорочує життя троянд.

– Отже, зняли упаковку, підрізаємо під кутом 45 градусів та обрізаємо нижні листки. Це допоможе втримати наші троянди живими більше часу, – говорить фахівець з рослин.

Ще важливо прибрати нижні листки та всі шипи, які контактують з водою. Це допоможе продовжити життя та красу квітів, запевняє експерт.

Вода для троянд має бути відстояна і прохолодна. Вона повинна закривати 2/3 довжини стебел. У літній час рекомендується лише холодна вода.

Під час догляду за трояндами, щоб вони довше стояли, у воду до зрізаних троянд додаються спеціальні живильні добавки для квітів. Можна також скористатися маленькими народними хитрощами. Наприклад, помістити у воду 30 грамів цукру і одну столову ложку оцту. Таким чином ви дасте квітці живлення.

Ще можна покласти у вазу з трояндами Аспірин. Цей засіб здатен подовжити життя прекрасним трояндам. Завдяки ацетилсаліциловій кислоті, вода надовго збереже первинні властивості і не буде застоюватися. На літр води має бути 5 таблеток аспірину.

Щоб у вазі не почалося гниття, можна додати у воду таблетку буру, галун або горілку.

Не забувайте й щодня підрізати троянди та змінювати у вазі воду. Під час процесу промивайте зрізані стебла квітки під краном. Оновлювати стебла троянд обов’язково під кутом 45 градусів.

Пам’ятайте і про обприскування квітів з пульверизатора, щоб довше стояли. Таку маніпуляцію потрібно проводити кілька разів на день. Але намагайтеся уникати потрапляння крапель в центр бутона, що розпустився, оскільки застій води призведе до швидкого загнивання пелюсток і квітки в цілому.

Таким чином, можна продовжити життя квіточкам аж на 14 днів, але не більше.

– Гарантую, що зрізані квіти більше, ніж два тижні не будуть жити, – додає експерт.

Де поставити троянди, щоб довше стояли

Уникайте місць, де є потрапляння прямих сонячних променів. Не варто залишати вазу з трояндами і там, де відчуваються протяги.

Не ставте свіжий букет біля обіднього столу, тим паче поруч з фруктами. Річ у тім, що вони здатні виділяти шкідливу для троянд речовину.