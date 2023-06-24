Розовые, красные или белые – розы всегда радуют глаз и дарят радость. Именно на них падает выбор, когда человек хочет признаться в чувствах. Но букет зачастую начинает увядать уже через каких-то один-два дня. Что нужно сделать, чтобы розы дольше стояли – читайте далее в материале Фактов ICTV.

Как ухаживать за срезанными розами, чтобы они стояли дольше в вазе, мы расспросили у нашего постоянного эксперта по растениям Лилианы Лавринец.

Как ухаживать за розами, чтобы дольше стояли: советы

Чтобы розы стояли дольше, Лавринец советует сразу после покупки букета снять с них подарочную упаковку. И неважно полиэтиленовая она или же бумажная.

Далее нужно взять розы и, чтобы они стояли дольше в вазе, подрезать их стебли под углом 45 градусов. Это делается для того, чтобы цветы могли нормально поглощать воду.

Важно проводить такую процедуру в воде или под струей, то есть в месте, где максимально ограничен доступ воздуха. Поскольку именно его попадание внутрь стебля сокращает жизнь роз.

— Итак, сняли упаковку, подрезаем под углом 45 градусов и обрезаем нижние листья. Это поможет сохранить наши розы живыми более длительное время, – говорит специалист по растениям.

Еще важно убрать нижние листья и все шипы, контактирующие с водой. Это даст возможность продлить жизнь и красоту цветов, уверяет эксперт.

Вода для роз должна быть отстоянной и прохладной. Важно, чтобы она закрывала 2/3 длины стеблей. В летнее время рекомендуется только холодная вода.

Во время ухода за розами, чтобы они дольше стояли, в воду со срезанными розами добавляют специальные питательные средства для цветов. Можно также воспользоваться маленькими народными методами. К примеру, поместить в воду 30 г сахара и одну столовую ложку уксуса. Таким образом вы дадите цветку питание.

Еще можно положить в вазу с букетом Аспирин. Это средство способно продлить жизнь прекрасным розам. Благодаря ацетилсалициловой кислоте вода надолго сохранит первичные свойства и не будет застаиваться. В литре воды должно быть пять таблеток аспирина.

Чтобы в вазе не началось гниение, можно добавить в воду таблетку бура, квасцы или водку.

Не забывайте каждый день подрезать розы и менять в вазе воду. Во время данного процесса промывайте срезанные стебли цветка под краном. Обновлять стебли роз обязательно под углом 45 градусов.

Помните и об опрыскивании цветов из пульверизатора, чтобы дольше стояли. Такую манипуляцию следует проводить несколько раз в день. Но старайтесь избегать попадания капель в распустившийся бутон, поскольку застой воды приведет к быстрому загниванию лепестков и цветка в целом.

Таким образом, можно продлить жизнь розам аж на 14 дней, но не больше.

— Гарантирую, что срезанные цветы более двух недель не будут жить, — добавляет эксперт.

Где разместить розы, чтобы дольше стояли

Избегайте попадания прямых солнечных лучей. Не стоит оставлять вазу с розами и там, где ощущаются сквозняки.

Не ставьте свежий букет возле обеденного стола, тем более рядом с фруктами. Дело в том, что они способны выделять вредное для роз вещество.