Новая посуда – всегда приятно и полезно. Однако часто вам может попасться маркировка, от которой трудно избавиться. Поэтому мы подобрали для вас топ-5 эффективных советов, которые помогут снять этикетки с посуды.

1. Фен

Самым простым способом является обычный фен. Поставьте минимальную мощность прибора и направьте струю воздуха на наклейку. Клеевой слой постепенно разогреется и вы сможете без лишних затруднений снять этикетку.

2. Уксус

Для следующего способа подойдет обычный уксус. Все, что нужно: намочить ценник и подождать несколько минут. Тогда же аккуратно снимите маркировку.

Сейчас смотрят

3. Спирт, ацетон и другие спиртосодержащие вещества

Взамен уксуса можно взять любой спиртосодержащий раствор. Он легко снимает ценники из керамики и фарфора. Смочите ватный диск и промокните наклейку. Уже через несколько минут он легко сойдет с поверхности посуды.

Читайте: Как вывести плесень из кастрюли и другой посуды

4. Масло

Также подойдет любое масло (подсолнечное, оливковое и т. п.). Намочите ткань или ватный диск и тщательно протрите стикер. Оставьте на 20-30 минут. Затем снимите этикетку и промойте посуду с помощью моющего средства. Особенно этот способ подойдет для предметов, изготовленных из дерева, пластика и стекла.

5. Лимон

Доступный цитрусовый плод может заменить агрессивные жидкости, а результат будет не менее эффективным. Нужно отрезать кусок лимона и поверхностью среза тщательно протереть клеевую основу ярлыков. Подождать несколько минут и попытаться смыть с помощью моющего средства.

При отсутствии свежих лимонов подойдет лимонная кислота или любое средство, в состав которого она входит.