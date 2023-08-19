Експерти та влада застерігають українців, що ця зима буде не менш важкою, ніж попередня. Тож не зайвим буде підготуватися та знати, як діяти в тій чи іншій ситуації у разі зникнення електроенергії. Що робити, якщо під час прання вимкнули світло – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Вимкнули світло під час прання: що робити

Передусім витягніть із розетки вилку електроприладу. Це обов’язкова умова, адже під час подання напруги пристрій може вийти з ладу. А так ви цей варіант виключаєте.

Далі дочекайтеся, коли дадуть електроенергію та доєднайте пральну машинку до мережі. Після цього запустіть функцію віджимання та полоскання. Коли цикл прання закінчиться, пральна машинка вимкнеться у штатному режимі. Але що робити, якщо під час прання вимкнули світло і його не буде кілька діб?

Чи треба зливати воду?

Усі пам’ятають той страшний осінньо-зимовий період, коли через обстріли РФ у домівках електроенергія зникала на добу чи навіть дві. Якщо залишити речі у воді на такий довгий час, то вони можуть зіпсуватися та почнуть погано пахнути. Тож що робити, якщо так сталося, що світло під час прання згасло і ви не знаєте, коли знову дадуть електроенергію?

Тут все однозначно – потрібно обов’язково злити воду. Для цього необхідно відімкнути пралку від розетки та знайти трубку в електроприладі. Найчастіше вона розташована біля фільтра, який захищає зливну помпу.

Після цього необхідно витягнути трубу, зняти з неї заглушку та спустити рідину в якусь ємність. Таким чином вам вдасться злити воду з пральної машинки, але будьте готові, що для цього знадобиться чимало часу. Крім того, такою маніпуляцією ви ризикуєте затопити сусідів знизу.

Тож є ще один спосіб злити воду з пральної машинки. І для цього вам знадобиться скоч чи харчова плівка і, звісно, відро або миска. Поставьте внизу ємність для води, після чого одну сторону плівки чи пакета прикріпіть чітко під дверцятами пральної машинки. Іншу сторону необхідно спустити у відро або миску. Після цього можна поступово відчиняти дверцята. Вся вода вийде до відра – і ви зможете витягнути речі з барабана.

Це доволі простий метод, якщо під час прання вимкнули світло і ви не знаєте, коли знову дадуть електроенергію. Він допоможе злити воду з машинки і зробити це швидко.

Якщо ж це планові відключення і світла не буде лише кілька годин, то цю процедуру проводити не треба.

Що робити, якщо заблокувало дверцята пральної машинки

На такий випадок у більшості моделей є спеціальний трос, призначений для аварійного відчинення дверей. Здебільшого його кінець розташований поряд зі зливним фільтром. Часто він має яскраве забарвлення, що робить його помітним для користувача. Для відкриття заблокованого люка треба повільно та обережно потягнути трос на себе.

Якщо ж ви не знайшли його у зазначеному місці, то, найімовірніше, він відсутній у цій моделі. Тоді знадобляться підручні засоби, як-от шнурок довжиною трохи більше за діаметр дверцят. Замість шнурка можна взяти дріт або звичайну мотузку.

Отже, оберіть щось із зазначених вище варіантів та просуньте у проріз між корпусом та люком по всьому діаметру. Далі тягніть за кінці, аж доки шнурок або мотузка не утворить петлю і не натисне на клямку. Звук клацання сповіщатиме про те, що замок деблоковано.

Також можна розблокувати дверцята машинки звичайнісінькою банківською карткою. Від тиску пластику на язичок замка люк, як правило, відкривається.

Іноді можуть знадобитися плоскогубці або пінцет, якщо, наприклад, частково зламано ручку дверцят. Якщо ж відчинити дверцята не виходить, то краще зателефонувати фахівцю, адже серйозніші дії з електроприладом можуть призвести до поломки.

Здебільшого після ввімкнення світла, машинка починає працювати далі або сигналізує про необхідність подальших інструкцій, щоби розпочати цикл заново. Однак якщо у вас стара модель з вертикальним способом завантаження, пральна машинка може потребувати перезапуску. Факти ICTV писали, як без шкоди для приладу перезапустити пральну машинку.