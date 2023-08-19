Эксперты и власти предостерегают украинцев, что эта зима будет не менее тяжелой, чем предыдущая. Поэтому не лишним будет подготовиться и знать, как действовать в той или иной ситуации в случае отсутствия электроэнергии. Что делать, если во время стирки выключили свет — читайте в материале Фактов ICTV.

Выключили свет во время стирки: что делать

В первую очередь вытащите из розетки вилку электроприбора. Это обязательное условие, поскольку при подаче напряжения устройство может выйти из строя. А так вы этот вариант исключаете.

Далее дождитесь, когда дадут электроэнергию и подключите стиральную машинку к сети. После этого запустите функцию отжима и полоскания. Когда цикл стирки закончится, стиральная машинка выключится в штатном режиме. Но что делать, если во время стирки выключили свет и его не будет несколько суток?

Надо ли сливать воду?

Все помнят тревожный осенне-зимний период, когда из-за обстрелов РФ в домах исчезала электроэнергия на несколько суток. Если оставить вещи в воде на такое долгое время, то они могут испортиться, и от них начнет исходить неприятный аромат. Так что же делать, если во время стирки погас свет и вы не знаете, когда снова дадут электроэнергию?

Здесь все однозначно — нужно обязательно слить воду. Для этого необходимо отсоединить стиралку от питания с розетки и найти трубку в электроприборе. Как правило, она расположена возле фильтра, защищающего сливную помпу.

После этого необходимо вытащить трубу и снять с нее заглушку, спустить жидкость в любую емкость. Таким образом вам удастся слить воду из стиральной машинки, но будьте готовы, что для этого вам понадобится немало времени. Кроме того, такой манипуляцией вы рискуете затопить соседей снизу.

Поэтому есть еще один способ слить воду из стиральной машинки. И для этого вам понадобится скотч или пищевая пленка и, конечно, ведро или миска. Поставьте внизу емкость для воды, после чего одну сторону пленки или пакета прикрепите четко под дверцей стиральной машинки. Другую сторону необходимо спустить в ведро или миску. После этого можно постепенно открывать дверцу. Вся вода выйдет в ведро — и вы сможете вытащить вещи из барабана.

Это довольно простой метод, если во время стирки выключили свет, и вы не знаете, когда снова дадут электроэнергию. Такой способ поможет слить воду из машинки и сделать это быстро.

Если же это плановые отключения и света не будет лишь несколько часов, то подобную процедуру проводить не нужно.

Что делать, если заблокировало дверцу стиральной машинки

На такой случай у большинства моделей есть специальный трос, который предназначен для аварийного открывания дверей. Как правило, его конец расположен рядом со сливным фильтром. Часто он имеет яркую окраску, что делает его заметным для пользователя. Для открытия заблокированного люка достаточно медленно и осторожно потянуть трос на себя.

Если же вы не нашли его в указанном месте, то, скорее всего, он отсутствует в данной модели. И тогда понадобятся подручные средства, например шнурок длиной чуть больше диаметра дверцы. Вместо шнурка можно взять проволоку или обычную веревку.

Итак, выберите что-то из указанных выше вариантов и просуньте в прорезь между корпусом и люком по всему диаметру. Далее тяните за концы, пока шнурок или веревка не образует петлю и не нажмет на защелку. Звук щелчка оповестит о том, что замок деблокирован.

Также можно разблокировать дверцу машинки обычной банковской карточкой. От давления пластика на язычок замка люк, как правило, открывается.

Иногда могут понадобиться плоскогубцы или пинцет, если, например, частично сломана ручка дверцы. Если же открыть дверцу не получается, то лучше позвонить специалисту, ведь более серьезные действия с электроприбором могут привести к поломке.

Как правило, после включения света, машинка начинает работать дальше или сигнализирует о необходимости дальнейших инструкций, чтобы начать цикл заново. Однако если у вас старая модель с вертикальным способом загрузки, стиральная машинка может требовать перезапуска. Факты ICTV писали, как без вреда для прибора перезапустить стиральную машинку.