Амброзія – один із найнебезпечніших бур’янів в Україні, який викликає сильну алергію, осушує землю та робить її неродючою, витісняє інші рослини й викликає різні проблеми зі здоров’ям.

Де росте амброзія, як виглядає рослина та коли цвіте, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Що таке амброзія та як вона виглядає

Амброзія – рід однорічних та багаторічних трав родини айстрові. У світі нараховується близько 45 різних видів цієї рослини. Амброзія розповсюджена в основному в тропічних регіонах Америки, особливо в Північній Америці.

Проте як заносний бурʼян рослина цвіте в багатьох країнах світу. Амброзія потрапила в Європу в XIX столітті на кораблях мореплавців, які подорожували з Північної Америки.

В Україні вона стала інвазивним видом, тобто таким, що дуже швидко поширюється, витісняючи інші рослини. Амброзія швидко розростається і дуже виснажує ґрунт. Після неї земля стає непридатною для вирощування овочів.

Бур’ян від природи дуже живучий і має потужний корінь. Амброзія може досягати висоти 60–140 см, а іноді понад 4 м. А деякі види рослини мають і коріння до 4 м. Розмножується бурʼян лише насінням, а одна рослина здатна дати від 40 тис. до 150 тис. насінин.

Де цвіте амброзія

В Україні дуже поширена амброзія полинолиста. Амброзія найчастіше трапляється уздовж доріг, біля берегів річок, на порожніх ділянках та в полі.

Також амброзія комфортно почувається біля деревини, на місцевості поруч зі стоками води, а також на засолених через хімічні речовини ґрунтах.

Нерідко на амброзію можна натрапити й в містах.

Коли цвіте амброзія

– Сезон цвітіння рослини триває шість-десять тижнів. Він починається наприкінці липня і може тривати аж до перших заморозків (кінець вересня – початок жовтня).

Вологі теплі дні ідеально підходять до поширення пилку, саме у цей період в людей виникає алергія на квітучу амброзію.

Попри те, що кожна рослина може прожити лише один сезон, амброзія викидає до одного мільярда пилкових зерен. І розповсюджуються вони на досить великі відстані.

Люди, які мають алергію на амброзію, в сезон цвітіння рослини відчувають закладеність носа, чхання, свербіж, почервоніння очей, зниження працездатності, погіршення сну тощо.