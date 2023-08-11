Амброзия — один из самых опасных сорняков в Украине, который вызывает сильную аллергию, осушает землю и делает ее неплодородной, вытесняет другие растения и вызывает различные проблемы со здоровьем.

Где растет амброзия, как выглядит растение и когда цветет, читайте в материале Фактов ICTV.

Что такое амброзия и как она выглядит

Амброзия — род однолетних и многолетних трав семейства астровые. По всему миру насчитывается около 45 различных видов этого растения. Амброзия распространена в основном в тропических регионах Америки, особенно в Северной Америке.

Однако как заносной сорняк растение цветет во многих странах мира. Амброзия попала в Европу в ХІХ веке на кораблях мореплавателей, путешествовавших из Северной Америки.

В Украине она стала инвазивным видом, то есть таким, что очень быстро распространяется, вытесняя другие растения. Амброзия быстро разрастается и очень истощает почву. После нее земля становится непригодной для выращивания овощей.

Сорняк от природы очень живуч и имеет мощный корень. Амброзия может достигать высоты 60-140 см, а иногда более 4 м. А некоторые виды растения имеют и корни до 4 м. Размножается сорняк только семенами, а одно растение способно дать от 40 тыс. до 150 тыс. семян.

Где цветет амброзия

В Украине очень распространена амброзия полыннолистная. Амброзию чаще всего можно встретить вдоль дорог, у берегов рек, на пустых участках и на поле.

Также амброзия комфортно себя чувствует возле древесины, на местности рядом со стоками воды, а также на засоленных из-за химических веществ почвах.

Нередко амброзию можно встретить и в городах.

Когда цветет амброзия

— Сезон цветения растения длится шесть-десять недель. Он начинается в конце июля и может длиться вплоть до первых заморозков (конец сентября — начало октября).

Влажные теплые дни идеально подходят для распространения пыльцы, именно в этот период у людей возникает аллергия на цветущую амброзию.

Несмотря на то, что каждое растение может прожить только один сезон, амброзия выбрасывает до одного миллиарда пыльцевых зерен. И распространяются они на довольно большие расстояния.

Люди, страдающие аллергией на амброзию, в сезон цветения растения испытывают заложенность носа, чихание, зуд, покраснение глаз, снижение работоспособности, ухудшение сна и т. д.