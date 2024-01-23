Ім’я визначає не лише майбутнє людини, але й вихованців, особливо коли в сім’ї з’являється маленька чотирилапа подруга. Тому важливо ретельно підібрати для неї прізвище, яке відображатиме її характер і супроводжуватиме протягом життя. Існує велика кількість імен для собак дівчаток, але важливо обирати їх розумно. Імена для собак дівчаток на будь-який смак – знайдете у нашому матеріалі.

Як обрати правильне ім’я собаці: незвичні варіанти

Оригінальне ім’я доволі добре допомагає при дресуванні собаки. Адже якщо навколо немає жодного чотирилапого, якого звуть, так само як вашого, він не буде відволікатися. Саме тому можна обрати оригінальне прізвисько із наступного списку:

Бель;

Венді;

Гайка;

Герміона;

Джері;

Дафна;

Ліло;

Лілу;

Лея;

Матильда;

Пеппі;

Пікачу;

Сімба;

Хлоя;

Хельга.

Імена для собак дівчаток: ТОП-50

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