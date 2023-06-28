Домашні улюбленці наповнюють наше життя позитивними емоціями та кумедними ситуаціями. Якщо ви вирішили завести песика, перше, що потрібно зробити – придумати влучне імʼя.
Факти ICTV підготували для вас 100 прикольних та незвичайних варіантів імені для собаки хлопчика.
Як обрати ідеальне імʼя для собаки
Перед тим, як обирати кличку своєму улюбленцю, радимо звернути увагу на манеру спілкування та риси характеру собаки. А зробити остаточний вибір допоможе забарвлення шерсті або кумедні звички.
Щоб імʼя дійсно підходило собаці, краще поспостерігайте за улюбленцем кілька днів або тиждень. Так ви зможете обрати ідеальну кличку, яка відповідатиме характеру та зовнішності песика.
А фахівці радять вибирати клички, які складаються з одного-двох складів. Їх легко запам’ятати, а собаки на них краще реагують.
Крім того, не варто обирати як кличку для собаки команди чи загальновживані слова. Вони можуть заплутати улюбленця в майбутньому.
Як назвати собаку хлопчика – цікаві ідеї
- Бублик
- Марс
- Моцарт
- Мачо
- Шторм
- Роккі
- Атлас
- Макс
- Бруно
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- Бадді
- Жокей
- Джек
- Арчі
- Тедді
- Гарлі
- Бонд
- Бандит
- Барон
- Гантер
- Блейзер
- Кейн
- Рекс
- Голд
- Лютер
- Гектор
- Гром
- Фінн
- Олівер
- Бенто
- Жером
- Люк
- Брутус
- Ділан
- Зевс
- Чарлі
- Рудді
- Міло
- Беар
- Сем
- Айзек
- Куба
- Мартін
- Рафаель
- Немо
- Скубі-Ду (лагідно – Скубі)
- Гаррі
- Оскар
- Альбатрос
- Айк
- Антей
- Бім
- Біллі
- Віто
- Ватсон
- Вегас
- Гуфі
- Сатурн
- Сократ
- Грін
- Конан
- Мартін
- Людвіг
- Лео
- Дюк
- Декс
- Доббі
- Джокер
- Гектор
- Ділан
- Енді
- Кінг
- Лакі
- Елвіс
- Еверест
- Жозеф
- Кеп
- Кай
- Каспер
- Тед
- Маршал
- Нео
- Нолан
- П’єр
- Пірат
- Руні
- Саймон
- Тео
- Геґрід
- Г’юстон
- Шаман
- Дайсон
- Шерлок
- Цезар
- Аякс
- Оззі
- Персик
- Такер
- Кекс
- Вулкан