Домашні улюбленці наповнюють наше життя позитивними емоціями та кумедними ситуаціями. Якщо ви вирішили завести песика, перше, що потрібно зробити – придумати влучне імʼя.

Факти ICTV підготували для вас 100 прикольних та незвичайних варіантів імені для собаки хлопчика.

Як обрати ідеальне імʼя для собаки

Перед тим, як обирати кличку своєму улюбленцю, радимо звернути увагу на манеру спілкування та риси характеру собаки. А зробити остаточний вибір допоможе забарвлення шерсті або кумедні звички.

Щоб імʼя дійсно підходило собаці, краще поспостерігайте за улюбленцем кілька днів або тиждень. Так ви зможете обрати ідеальну кличку, яка відповідатиме характеру та зовнішності песика.

А фахівці радять вибирати клички, які складаються з одного-двох складів. Їх легко запам’ятати, а собаки на них краще реагують.

Крім того, не варто обирати як кличку для собаки команди чи загальновживані слова. Вони можуть заплутати улюбленця в майбутньому.

Як назвати собаку хлопчика – цікаві ідеї