Як прати кросівки в машинці

Кросівки можна прати як вручну, так і у пральній машині. Але як це робити правильно – читайте в нашому матеріалі.

Як прати кросівки в пральній машині – інструкція

Із кросівок зніміть шнурки та устілки. Помийте взуття вручну під водою. Звернуть увагу, щоб на підошві не було каміння, якщо є – приберіть його. Використовуйте мішок для прання. Покладіть у нього окремо взуття, шнурки та устілки. За один раз можна прати до трьох пар кросівок. Оберіть режим пральної машини відповідно до вашого взуття (про це детальніше розписано нижче у матеріалі). Висушіть взуття.

До речі, зубна щітка та мило допоможуть вам відчистити білі кросівки, якщо результат після прання у машинці вам не подобається.

Режим прання

Для прання взуття обирайте один із таких режимів:

спортивне взуття;

ручне прання;

делікатне прання.

Якщо відповідних режимів немає, увімкніть режим Відтискання та мінімальний час прання.

Температура прання

Висока температура може зашкодити матеріалу, тому дотримуйтесь показників не більше 30-40 градусів.

Якими засобами прати кросівки

Щоб на взутті не залишались сліди, а пральний засіб легко змивався – використовуйте рідкі порошки та гелі.

Як висушити кросівки після прання

Важливо! Сушити взуття можна тільки за кімнатної температури, бо інші варіанти, де градус вищий (сонце, фен, тощо), можуть зруйнувати структуру матеріалу.

Мембранні кросівки

Такі види кросівок теж можна прати у машинці, але для цього радимо використовувати спеціальні засоби.

Як щодо шкіри та замші?

Шкіряне та замшеве взуття не можна прати у пральній машинці.

Такі кросівки очищуються тільки вручну під ледь теплою водою та з використанням мила.