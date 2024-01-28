Створити джунглі у себе вдома доволі просто, якщо підібрати красиві, екзотичні на вигляд кімнатні квіти. Одним із таких варіантів є домашня пальма. Як правильно доглядати за Хамедореєю, коли пересаджувати, чим підживлювати вазон та як поливати – розпитали нашого постійного експерта із захисту рослин Олексія Колесника.

Головні запитання, які виникають у догляді за Хамедореєю:

Як доглядати за пальмою у домашніх умовах?

Як часто поливати?

Чим та коли підживлювати?

Коли пересаджувати?

Чому не росте пальма Хамедорея?

Відповіді на всі ці запитання ми і розглянемо далі.

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Як, коли пересаджувати Хамедорею та чи потрібно це робити

Перший раз Хамедорею необхідно пересаджувати через 12 місяців. Більш дорослим вазонам вистачить і одного разу на 2-4 роки.

– Молоді Хамедореї потребують пересадки щороку, а більш дорослі раз на 2-4 роки, залежно від того, наскільки щільно коріння заповнило горщик, – пояснює експерт із захисту рослин.

Старі пальми, які ростуть у величезних діжках, взагалі не пересаджують. У них щорічно видаляють верхній шар ґрунту (до коренів) і засипають свіжою землею.

Щоби відповісти на запитання, чи потрібно пересаджувати Хамедорею, подивіться на коріння – наскільки щільно воно заповнило горщик. Коли ємність стає тісною, потрібно пересаджувати рослину в більшу за розмірами, перевалити туди рослину з землею і досипати ґрунту.

Хамедорею необхідно пересаджувати обережно, не пошкоджуючи земляний ком і кореневу систему. Капітальну пересадку (з повною заміною ґрунту) потрібно проводити у виняткових випадках – якщо необхідно видалити гниле коріння або якщо в землі завелися шкідники.

Як обрати горщик та ґрунт для пересадки Хамедореї

Перед власне пересадкою Хамедореї потрібно обрати правильний горщик та ґрунт.

Горщик

Для пересадки експерт із рослин радить обирати горщик більший на 2-4 см у діаметрі за попередній. Крім того, він повинен містити отвори для дренажу.

Ґрунт

Використовуйте спеціальний ґрунт для пальм або змішайте універсальний субстрат із перлітом.

Склад землі може бути приблизно таким: дернова земля (2 частини), перегній (2 частини), торф (2 частини), перліт (2 частини). Перегній і дернову землю краще стерилізувати.

Пересаджувати пальму варто навесні. Ідеальний для цього час – березень-квітень.

Як та чим поливати Хамедорею і скільки їй потрібно вологи

Хамедорея дуже любить вологе повітря, тож частіше обприскуйте її. Виняток – зимовий період, особливо якщо у кімнаті прохолодно. У холодну пору року обприскування пальмі потрібно, якщо у вашій оселі надто сухо.

Для розпилення беріть чисту відстояну теплу воду. Влітку можна збирати дощову. Її застосовують і для поливу, і для обприскування.

Також можна поряд з вазоном поставити ємності з водою, яка буде постійно випаровуватися. А якщо пальма в будинку не одна, а кілька, то краще одразу придбати зволожувач повітря.

Попри те, що Хамедорея любить вологість та потребує регулярного поливу, не варто допускати застою води в горщику, оскільки пальма загине. Тобто полив має бути не дуже рясним.

Ознаками того, що ви залили рослину є:

неприємний затхлий запах;

потемнілі стебла (особливо біля основи);

пожовкле листя.

Щоб перевірити, чи потрібно полити Хамедорею – просто зверніть увагу на верхній шар ґрунту. Якщо він підсох – то пальма потребує води.

Освітлення для Хамедореї: де її краще ставити у квартирі

Оптимальні умови для цієї рослини – розсіяне світло і півтінь. Під час вирощування у приміщенні Хамедорея найкраще себе почуває поруч з вікнами на сонячній стороні. Якщо помістити рослину в затіненому місці, вона буде рости повільно.

– Хамедорея любить яскраве, розсіяне світло. Важливо уникати різкої зміни розташування цієї рослини, оскільки це стрес для неї, – запевняє експерт із захисту рослин.

Через те, що пальма досить велика за розмірами, знайдіть для неї куточок навпроти південного або східного вікна. Так, щоб промені сонця досягали рослини, але не обпалювали її листя. І не забувайте обертати вазон навколо її осі, щоби пальма росла рівномірно.

Як, коли та чим підживлювати Хамедорею

Для Хамедореї підійде звичайне універсальне добриво для кімнатних рослин, але можна використовувати і спеціальне для пальм. У пригоді стануть мінеральні добрива у гранулах або розчинах. Не варто зловживати народними засобами.

– Найбільше вона потребує підживлення навесні та влітку, у період активного росту. У цей час можна збагачувати ґрунт добривом кожні 2 тижні, – додає Олексій Колесник.

Отже, удобрювати Хамедорею потрібно з квітня до серпня. Саме на цей час припадає весь активний вегетаційний період.

Іноді квітку варто обрізати, видаляючи надломлене, хворе або засохле листя. Робити це потрібно якомога ближче до його основи, щоб не поширювалася грибкова або бактеріальна інфекція. З цієї ж причини ножиці для обрізання протирають спиртом. А після можна обробити місця зрізів у рослини фунгіцидами.

Чи є особливості у літньому та зимовому догляді за Хамедорею

Особливості у літньому та зимовому догляді за пальмою Хамедорея такі самі, як для усіх кімнатних рослин. Улітку пальму можна виставити на балкон чи вулицю, уникаючи прямих сонячних променів. І пам’ятайте, що у цей період рослині взагалі необхідне притінення в період з 10 до 17 години.

У зимовий час не розміщуйте рослину біля обігрівачів та батарей, уникайте холодних протягів. Також варто зменшити кількість обприскування, особливо якщо в кімнаті прохолодно.

– А от якщо взимку в будинку, навпаки, через опалення надто сухо, важливо забезпечити рослині достатню вологість. Тож раджу використовувати зволожувач повітря чи розпилювач води, – наголошує експерт із захисту рослин.

Зменшуйте інтенсивність поливу та кількість підживлень взимку, оскільки рослина перебуває у стані спокою, а її ріст сповільнюється.

Тож відповідь на головне запитання, чому не росте пальма Хамедорея, – це неправильний догляд. Спробуйте виправити помилки, враховуючи вищезазначену інформацію, і ваша екзотична красуня радуватиме око не один рік.

До речі, раніше Факти ICTV писали, як посадити ананас, куплений у магазині.