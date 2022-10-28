Украинцам прогнозируют тяжелую зиму в этом году. Тем, кто работает из дома, утеплиться будет несложно: достаточно надеть термобелье, несколько слоев одежды и включить обогреватель, если есть электроэнергия.

Однако работникам, которые трудятся в офисе, чтобы согреться, нужен не только горячий чай с лимоном и уютный шарф.

Следует позаботиться и о различных технических фишках. Шесть полезных гаджетов, которые помогут не замерзнуть на работе – читайте в материале Фактов ICTV.

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Гаджеты для устройства рабочего места, чтобы согреться

Носки на батарейках

Очень часто многие жалуются на то, что в первую очередь у них замерзают именно ноги. Чтобы не испытывать дискомфорта, можно приобрести электрические носки.

Они отлично подходят для экстремальных холодов и позволяют подогревать ноги до 6 часов от одной большой круглой батарейки 1,5V.

Это хороший способ согреться работникам компаний, где часто отключают электроэнергию. Уход за такими носками также несложен: подойдет ручная стирка в теплой воде. Но их нельзя выкручивать и стирать отбеливающими средствами.

Термос

Термос никак нельзя назвать технической новинкой. Это прибор, проверенный годами. Современные термосы держат напитки горячими от 16 до 24 часов.

Их существует огромное количество на любой вкус — от изделий со стеклянной колбой до металлического сосуда. Если вы не пьете на работе много чая или кофе, можете присмотреться к термокружке. Она дешевле и значительно меньше в объемах.

Коврик с подогревом для компьютерной мышки

Если вы много печатаете на работе и у вас часто замерзают руки, компьютерный коврик с подогревом будет очень актуальной покупкой. Он разгоняет кровь в суставах.

А если приобрести аналогичную компьютерную мышку, то кроме этого получите профилактику артрита и других заболеваний кистей.

Тут можно самостоятельно выбрать режим, который будет вам подходить: горячий, теплый или вообще без подогрева.

Грелка в кармане

Маленькая карманная грелка стала любимым девайсом многих украинцев. Она приобрела популярность благодаря компактности, небольшой цене и несложному функционалу.

Она с легкостью помещается в маленькой сумочке или кармане. У некоторых подогревателей для рук есть встроенная зарядка и даже фонарик. Грелка согревает ладони, щеки и любой другой участок тела всего за несколько минут.

Тапочки с подогревом

Тапки с подогревом заряжаются от батареек или USB.

Существует даже такая обувь, которую для нагревания достаточно на минуту поместить в микроволновку.

Температура этих необычных тапочек не превышает 60 градусов, и согреть замерзшие ноги они способны всего за пару минут.

Электроодеяло с подогревом

Для тех, кто на работу и летом, и зимой берет с собой плед, подойдет вариант электроодеяла. Оно понадобится для согрева в очень сильные морозы, когда другие гаджеты не будут спасать.

Однако за 20 минут до использования его следует включить и прогреть.