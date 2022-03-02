Суперклей – зручний винахід, що буквально рятує життя. Це незамінна річ, що має бути в будь-якій оселі.

Серед його головних переваг – швидкість. Саме завдяки цьому він ще носить назву секундний, адже схоплюється за лічені секунди.

Проте він може склеїти не лише потрібні матеріали, а й ваші руки. Одна випадкова крапля на пальцях і готово.

Відмити його – завдання надскладне, адже суперклей не бере звичайна вода.

Про те, як відмити суперклей з рук, читайте в нашому матеріалі.

Як відмити клей зі шкіри

Суперклей на те і супер, що моментально з’єднує необхідні частинки будь-якого матеріалу. Наша шкіра, на жаль, не виняток.

Якщо ви вимастили руки у клей, є кілька дієвих способів, як його відмити.

За допомогою мила

Розведіть рідке мило у теплій воді та занурте руки у мильний розчин. Кілька хвилин потримайте там руки, аби клей розм’як. Витріть руки сухою серветкою. Особливу увагу приділіть забрудненим ділянкам шкіри.

За допомогою лимонного соку

Лимонний сік з’єднайте з водою у пропорції 1:1. Замочіть ватний диск чи серветку у розчині. Протріть забруднену шкіру.

За допомогою олії

Вона чудово підійде у боротьбі зі слідами клею на шкірі. Справа в тому, що олія здатна розм’якшити клей, водночас не зашкодивши шкірі рук.

Змастіть склеєні пальці олією. Почекайте 10-15 хв, поки олія почне діяти. Для кращого результату перед змиванням протріть брудні місця серветкою. Помийте руки з милом.

За допомогою прального порошку

З’єднайте пральний порошок з теплою водою. Розчин має вийти дуже мильним. Обережними рухами починайте стирати клей зі шкіри. Робіть це, поки клей не змиється!

Як відмити суперклей з пальців та нігтів

Аби прибрати суперклей з нігтів та пальців, є кілька хороших способів.

Ацетон . Засіб для зняття лаку чудово впорається і зі зняттям клею з нігтів. Змочіть ватний диск в засобі. Аби пом‘якшити клей, необхідно залишити просочений диск на 10-15 хв.

. Засіб для зняття лаку чудово впорається і зі зняттям клею з нігтів. Змочіть ватний диск в засобі. Аби пом‘якшити клей, необхідно залишити просочений диск на 10-15 хв. Вазелін . Змастіть забруднені ділянки нігтів чи пальців та залиште на кілька хвилин. Залишки вазеліну та клею зітріть серветкою.

. Змастіть забруднені ділянки нігтів чи пальців та залиште на кілька хвилин. Залишки вазеліну та клею зітріть серветкою. Сіль. Вона допоможе зняти суперклей з будь-якої частини рук. Перед початком розмочіть руки – потримайте їх у теплій воді кілька хвилин. На забруднені ділянки нанесіть невелику кількість солі. Втирайте її у клей. Після того як сіль почне перетворюватись на піну, змийте її звичайною водою.

Коли ваші руки будуть відмиті від клею, не забудьте попіклуватися про них! Нанесіть на них товстий шар крему. Шкіра має заспокоїтися та відновитися!

Спеціальні засоби для боротьби з суперклеєм

Сучасна індустрія побутової хімії випускає спеціальні засоби, які допомагають легко вивести суперклей зі шкіри.

Вам необхідно завітати у спеціалізований магазин для ремонту та будівництва і придбати там речовину, що виводить клей зі шкіри. Часто вона має характерну назву Антиклей.

Хорошим замінником Антиклею може бути аптечний засіб Димексид. Він діє так само, як і Антиклей.

Аби не мати проблем з клеєм на руках, рекомендуємо користуватись спеціальними рукавичками та бути уважними!