Жоржини (Георгіни) – квіти, які дарують саду неймовірну красу та затишок. Велику популярність вони здобули завдяки своїм ефектним пишним квіткам.

Досвідчені садівники знають, що жоржини радують господарів цвітом до самих заморозків, а висаджувати їх потрібно у відкритий ґрунт у теплі пори року.

Факти ICTV дізнавалися, коли потрібно садити жоржини у відкритий ґрунт та як робити це правильно.

Зараз дивляться

Коли потрібно садити жоржини у відкритий ґрунт 2023

Висаджувати жоржини у відкритий ґрунт потрібно весною чи влітку, коли земля прогріється та минуть ризики заморозків.

Проте, перед самим висаджуванням необхідно підготувати бульби. Зазвичай це відбувається у квітні:

бульби жоржини необхідно дістати з прохолодного місця;

відділити відмерлі частини, а місця зрізів присипати золою;

потім бульби висаджують в контейнер для пророщування;

коли жоржини проростуть, їх потрібно пересадити разом із земляною грудкою у відкритий ґрунт.

Посадку жоржин у відкритий ґрунт необхідно проводити, коли земля прогріється до +11-15°C. Також важливо враховувати температуру повітря — воно повинно бути теплим, без різких коливань.

Насправді погодні умови під час посадки дуже важливі для квітки, адже від цього залежить пишність та терміни цвітіння жоржин. Тому радимо дочекатися теплих весняних днів!

Зазвичай жоржини висаджують у відкритий ґрунт наприкінці квітня-початок травня (у південних регіонах України), для інших регіонів – з середини травня.

Сприятливі дні у 2023 році для посадки жоржин у відкритий ґрунт 2023:

Квітень – 3, 4, 5, 21-26, 30

Травень – 1-4, 20-24, 27, 30

Червень – 1-3, 10, 20, 24, 28-30

Як садити жоржини у відкритий ґрунт – поради

Аби жоржини радували своїх господарів яскравим цвітом, необхідно обрати правильне місце для їх висаджування та дотримуватись кількох правил.

Жоржини люблять багато сонячного світла, тому ділянка для висадки квітів має бути під прямими сонячними променями протягом дня (місце посадки повинно освітлюватися не менше 6 годин на добу). Також переконайтеся, що місце добре дренується.

Також місце для жоржин має бути захищеним від вітру.

Перед посадкою бульби можна потримати пів години в слабкому розчині марганцівки для профілактики хвороб і шкідників.

Коли ділянка обрана, можна починати підготовку ґрунту: