Як відмити душову кабіну

Останні п’ять-десять років стало досить популярно змінювати звичну ванну на душову кабіну. Вона і місця менше займає, і вода під час миття не бризкає по всій ванній кімнаті.

Попри компактність має вона і мінуси. Вода, що залишається на стінках, висихає, залишаючи неприємні розводи та плями.

Про те, як боротися з різними видами забруднень на душовій кабіні, дізнавалися Факти ICTV.

Як часто варто мити душову кабіну

Аби ваша душова кабіна завжди мала охайний вигляд, варто стежити за її чистотою. Догляд має бути регулярним.

Щоденне очищення. Аби зберегти чистоту, мийте кабінку після кожного використання.

Варіант не найприємніший. Не завжди хочеться після ванних процедур мити ще й саму конструкцію. Але боротися з будь-якими плямами легше, коли вони свіжі.

Візьміть собі за правило – після кожного прийому душу обмивати стінки кабіни спочатку гарячою водою, потім холодною.

Плями будуть не такі помітні та рідше з’являтимуться!

Регулярне очищення. Навіть якщо ви щоразу після душу промиваєте стінки кабіни, для ідеальної чистоти цього не достатньо. Раз на тиждень, під час загального прибирання оселі, приділіть час санвузлу.

Для щотижневого догляду використовуйте різноманітні гелі, спреї та інші хімічні засоби. Якщо бруд свіжий, відмиється одразу. Якщо ж плями вже застарілі, залиште хімічний засіб на 15-30 хв.

Особливу увагу приділяйте куткам, міжплитковим швам, місцю біля зливу.

Інтенсивне прибирання. Якщо у душовій кабінці починає з’являтися грибок, іржа чи цвіль, вам необхідно діяти більш екстремально.

Використовуйте сильнодієві хімічні засоби, бажано спеціалізовані. Нанесіть засіб на проблемні ділянки та залиште на 30-45 хв. Змийте водою. Якщо сліди лишилися, повторіть процедуру знову.

Брудні місця можна потерти щіткою.

Як відмити розводи на стінках кабінки

Навіть після ретельного прибирання на стінках кабінки можуть з’явитись неприємні розводи. Головна причина їх появи – неправильний вибір ганчірок.

Ми звикли користуватися звичайними ганчірками, які не підходять у догляді за пластиковими, скляними чи керамічними поверхнями.

Аби розводи не з’являлися, використовуйте:

меламінові губки – одночасно мочалка та мийний засіб. Використовувати їх можна без хімічних засобів для відмивання жирних плям, мильних розводів, нальоту та іржі. Губка чудово підійде для миття кахелю, пластику, скла і навіть дерева.

– одночасно мочалка та мийний засіб. Використовувати їх можна без хімічних засобів для відмивання жирних плям, мильних розводів, нальоту та іржі. Губка чудово підійде для миття кахелю, пластику, скла і навіть дерева. ганчірки з латексу або мікрофібри – вони чудово вбирають в себе зайву вологу, не залишаючи неприємних слідів;

– вони чудово вбирають в себе зайву вологу, не залишаючи неприємних слідів; пароочисники – за допомогою спеціальної насадки для миття вікон ним можна легко відмити душову кабіну, не залишивши розводів та слідів;

– за допомогою спеціальної насадки для миття вікон ним можна легко відмити душову кабіну, не залишивши розводів та слідів; гумовий або силіконовий скребок – щось схоже на скребок для миття авто. Головне, що він прибере зайвий бруд, не зашкодивши поверхні.

Як позбутися плісняви, накипу та іржі – народні засоби

У ванній кімнаті ідеальні умови для розповсюдження різної зарази. Пліснява, накип та іржа – найпопулярніші з них. Вони не лише псують зовнішній вигляд душу, а й можуть бути небезпечними.

Пліснява. Через підвищену вологість повітря на стінах, стелі чи у душовій кабінці може з’явитися пліснява. Цю проблему потрібно вирішувати негайно. Якщо вона почне в’їдатися у поверхню, позбутися її буде важко.

Іржа . Зазвичай вона з’являється через неякісну воду. Боротися з іржею краще відразу, поки вона не почала накопичуватися.

. Зазвичай вона з’являється через неякісну воду. Боротися з іржею краще відразу, поки вона не почала накопичуватися. Вапняний накип – з’являється на скляних стінках душової кабінки. Причина – жорстка вода.

Є кілька дієвих народних засобів, які зможуть допомогти у боротьбі з цими проблемами.

Як позбутися вапняного накипу

Аби позбутися вапняного накипу, використовуйте оцет.

Змішайте оцет з гарячою водою. Однієї ложки оцту достатньо для одного літра води. Натріть розчином проблемні ділянки. Почекайте 10-15 хв. Змийте водою.

Якщо ж наліт з’явився на окремих ділянках душової кабіни:

Змішайте оцет з водою у пропорції 1:1. Замочіть ганчірку у розчині. Просочені ганчірки покладіть на проблемні ділянки та залиште на кілька годин. Змийте залишки розчину теплою водою.

Пам’ятайте, що оцет – агресивна речовина. Під час роботи надягайте спеціальні рукавички, аби не пошкодити відкриті ділянки шкіри.

Замість оцту можна використати лимонну кислоту чи спирт. Спосіб використання подібний.

З’єднайте лимонну кислоту з водою. Одного пакетика вистачить на літр води. Натріть проблемні ділянки кабінки та залиште на кілька хвилин. Змийте розчин водою.

Якщо хочете позбутися накипу на фурнітурі, використовуйте більш концентрований розчин:

Один пакетик лимонної кислоти змішайте зі склянкою води. Натріть розчином проблемні ділянки. Через 15-20 хв змийте водою.

Якщо використовуєте спирт, то буде пропорція п’ять мл спирту на п’ять літрів води. Натріть сумішшю душову кабінку та змийте все водою.

Для посилення ефекту можна з’єднати усі три інгредієнти та натерти забруднені ділянки.

Аби усі шланги, крани та тримачі блищали та мали бездоганний вигляд, натріть їх шматочком лимона.

Як позбутися плісняви

Якщо на поверхні душової кабіни почала з’являтися пліснява, використайте суміш соди, оцту та нашатирю.

Пів склянки нашатирю та оцту змішайте з 1/4 склянки соди. Спеціальною щіткою натріть проблемні ділянки. Залиште суміш на 30-40 хв. Змийте все водою.

У боротьбі з чорною пліснявою також можуть допомогти натуральні засоби:

масло чайного дерева – дві чайні ложки з’єднайте з 400 мл води та натріть плісняву;

– дві чайні ложки з’єднайте з 400 мл води та натріть плісняву; білий оцет – не змішуючи з водою, нанесіть засіб на необхідні ділянки.

Ці засоби не потрібно змивати водою, вони повинні увібратися в плісняву. Лише в такому випадку вони допоможуть.

Як позбутися іржі

У боротьбі з червоними плямами у душовій кабіні допоможе оцет. Натріть пошкоджені ділянки та залиште на 30 хв. Змийте оцет звичайною водою.

Якщо іржа з’являється на піддоні душу, необхідно наповнити оцтом дно та залишити на усю ніч.

Іржу на металі можна звести зубною пастою. Нанесіть засіб на потрібні ділянки та залиште на 10-15 хв.

Спеціальні засоби для боротьби з пліснявою, накипом та іржею

Для очищення душової кабіни є безліч спеціалізованих хімічних засобів. Проте деякі з них можуть лише зашкодити поверхні.

Для миття кабінки чудово підійдуть різноманітні спреї, емульсії та пасти. Але стежте, аби в їх складі не було розчинників (формальдегідів, лугів, мурашиної кислоти), абразивних частинок та пігментів. Абразивні частинки можуть пошкодити поверхню, залишивши на ній дрібні подряпини!

Якщо у вас скляна душова кабінка, використовуйте спреї, які не містять кислот та концентрованих речовин. Від них скло може потемніти. Для пластикових кабін обирайте засоби без ацетону, аміаку та бензину.

До речі, використовуйте будь-який засіб для миття посуду, якщо помітили на кабінці залишки сухої води, відбитків пальців чи легкий наліт! У боротьбі з таким брудом також допоможе засіб для миття вікон, наприклад Cif, Mr Muscle чи Cline.

Для акрилових піддонів використовуйте спеціалізовані засоби для акрилу, наприклад, Glutoclean.

Емальовані та відполіровані піддони зручні у догляді. Гладко відполіровані достатньо періодично протирати. Емальовані ж піддони терплячі до засобів з абразивами та особливо не вибагливі.

Під час щотижневого прибирання використовуйте різноманітні гелі, спреї чи креми для душових кабін. Засіб для догляду за душовими кабінами HG чудово підійде для цього. До речі, він також допоможе у боротьбі з пліснявою, іржею та нальотом.

Якщо необхідно позбутися іржі чи застарілої мильної піни, обирайте сильнодієві спеціалізовані пасти. Через 10-15 хв ваш душ блищатиме!

Пам’ятайте, що чистота та охайність ванної кімнати – лише ваш вибір. Користуйтесь зручними засобами для догляду за душовою кабіною та не знатимете проблем!