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Смачно та корисно: як засолити червону рибу

5 Грудня 2021, 08:00
Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
червона риба

Бутерброд із червоною рибою – один із найсмачніших та найпоживніших сніданків. А також це вдалий варіант закусок для новорічного столу.

Але крім смакових якостей, варто відзначити і користь цього продукту. Червона риба є відмінним джерелом білка, вітамінів та калію, тому дієтологи радять додавати її до свого раціону для підтримання оптимального функціонування мозку та нервової системи.

Український шеф-кухар та ресторатор Євген Клопотенко розповів, як засолити червону рибу (лосось, сьомгу, форель).

Інгредієнти:

  • 1 кг червоної риби
  • 2 ст. л. солі
  • 1 ст. л. цукру
  • 1 ч. л. свіжомеленого чорного перцю
  • 10 гілочок кропу

Приготування:

  1. Підготуйте всі інгредієнти, щоб засолити червону рибу.
  2. Сіль, цукор і перець попередньо змішайте в одній ємності.
  3. Філе риби помийте, обсушіть паперовим рушником, а потім посипте з обох боків сумішшю солі, цукру та перцю.
  4. Візьміть гілочки кропу, помийте під проточною водою, висушіть паперовим рушником, і поріжте дрібно. Посипте зверху рибу.
  5. Відправте рибу в герметичну ємність і поставте в холодильник на чотири години. Все, у вас вийшло засолити риби, витративши на це 5 хвилин.

Раніше Євген Клопотенко ділився рецептом котлет з індички. Ця страва ідеально підходить для обіду чи вечері, а також є легкою у приготуванні. Клопотенко розповів кілька секретів, які допоможуть зробити котлети неймовірно соковитими та ніжними.

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Теги
Євген Клопотенко , Кулінарні рецепти , Рецепт , Риба
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