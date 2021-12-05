Бутерброд із червоною рибою – один із найсмачніших та найпоживніших сніданків. А також це вдалий варіант закусок для новорічного столу.
Але крім смакових якостей, варто відзначити і користь цього продукту. Червона риба є відмінним джерелом білка, вітамінів та калію, тому дієтологи радять додавати її до свого раціону для підтримання оптимального функціонування мозку та нервової системи.
Український шеф-кухар та ресторатор Євген Клопотенко розповів, як засолити червону рибу (лосось, сьомгу, форель).
Інгредієнти:
- 1 кг червоної риби
- 2 ст. л. солі
- 1 ст. л. цукру
- 1 ч. л. свіжомеленого чорного перцю
- 10 гілочок кропу
Приготування:
- Підготуйте всі інгредієнти, щоб засолити червону рибу.
- Сіль, цукор і перець попередньо змішайте в одній ємності.
- Філе риби помийте, обсушіть паперовим рушником, а потім посипте з обох боків сумішшю солі, цукру та перцю.
- Візьміть гілочки кропу, помийте під проточною водою, висушіть паперовим рушником, і поріжте дрібно. Посипте зверху рибу.
- Відправте рибу в герметичну ємність і поставте в холодильник на чотири години. Все, у вас вийшло засолити риби, витративши на це 5 хвилин.
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