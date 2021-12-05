Бутерброд із червоною рибою – один із найсмачніших та найпоживніших сніданків. А також це вдалий варіант закусок для новорічного столу.

Але крім смакових якостей, варто відзначити і користь цього продукту. Червона риба є відмінним джерелом білка, вітамінів та калію, тому дієтологи радять додавати її до свого раціону для підтримання оптимального функціонування мозку та нервової системи.

Український шеф-кухар та ресторатор Євген Клопотенко розповів, як засолити червону рибу (лосось, сьомгу, форель).

Інгредієнти:

1 кг червоної риби

2 ст. л. солі

1 ст. л. цукру

1 ч. л. свіжомеленого чорного перцю

10 гілочок кропу

Приготування:

Підготуйте всі інгредієнти, щоб засолити червону рибу. Сіль, цукор і перець попередньо змішайте в одній ємності. Філе риби помийте, обсушіть паперовим рушником, а потім посипте з обох боків сумішшю солі, цукру та перцю. Візьміть гілочки кропу, помийте під проточною водою, висушіть паперовим рушником, і поріжте дрібно. Посипте зверху рибу. Відправте рибу в герметичну ємність і поставте в холодильник на чотири години. Все, у вас вийшло засолити риби, витративши на це 5 хвилин.

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