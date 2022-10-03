Одні з найсмачніших маринованих грибів на зиму – маслюки.

Ті, хто хоч колись їх готував, зає, що через неправильне чищення гриби можуть гірчити і мати неестетичний вигляд.

Складність чищення маслюків полягає ще й у тому, що до них прилипає листя, трава та хвоя.

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Як чистити маслюки в домашніх умовах – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Як чистити маслюки: головні правила

Після того як ви зібрали гриби, потрібно приступати до чищення маслюків. Якщо у лісі ви маєте необхідні для цього інструменти, краще робите це прямо там. Секрет чищення маслюків у тому, що саме чисті та свіжозрізані гриби найшвидше можна очистити від сміття та плівки.

Перед чищенням маслюки не замочують, адже так вони можуть увібрати в себе занадто багато води і втратити твердість. Якщо ви вимочите їх, добре очистити гриби буде дуже складно.

Якщо в день, коли ви збирали маслюки, йшов дощ, їх необхідно просушити перед чищенням. Для цього гриби розкладають у теплому місці, яке добре провітрюється.

Як чистити маслюки: швидкі способи з ножем

Чистити гриби можна за допомогою ножа або без нього. Якщо ви чистите гриби ножем, потрібно перед цим знайти вдома чисту тканину і просочити її будь-якою олією. За допомогою цієї тканини необхідно протерти всі капелюшки грибів, перш ніж чистити. Ретельно намастіть олією ніж та руки. Підчіплюйте кінчиком ножа плівку на маслюках і сильно тягніть. За допомогою цього способу плівка швидко знімається і не пошкоджує гриб. Наносити олію на руки потрібно обов’язково, адже без неї після чищення грибів ваші долоні та пальці буде дуже складно відмити. На шкірі може з’явитися чорний наліт, як після очищення свіжих горіхів. Грибні капелюшки можна опускати в окріп на хвилину і видаляти ножем плівку. Також можна видалити плівку за допомогою дуршлагу. Складаємо в нього гриби і тримаємо над парою одну хвилину.

Як чистити маслюки без ножа