Одни из самых вкусных маринованных грибов на зиму – маслята.
Те, кто сталкивался с их приготовлением, знают, что из-за неправильной чистки грибы могут горчить и выглядеть неэстетично.
Трудность чистки маслят заключается еще и в том, что к ним прилипают листья, трава и хвоя.
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Как чистить маслята в домашних условиях – читайте в материале Фактов ICTV.
Как чистить маслята: главные правила
- После того, как вы собрали грибы, нужно приступать к чистке маслят. Если в лесу при вас есть необходимые для этого инструменты, делаете это прямо там. Секрет чистки маслят в том, что именно чистые и свежесрезанные грибы быстрее всего можно вычистить от мусора и пленки.
- Перед чисткой маслята не замачивают, ведь так они могут впитать в себя слишком много воды и потерять твердость. Если вы их вымочите, хорошо очистить грибы будет очень сложно.
- Если в день, когда вы собирали маслята, шел дождь, то их необходимо просушить перед чисткой. Для этого грибы раскладывают в теплом месте, которое хорошо проветривается.
Как чистить маслята: быстрые способы с ножом
- Чистить грибы можно с помощью ножа, а можно и без него. Если вы чистите грибы ножом, нужно перед этим найти дома чистую ткань и пропитать ее любым растительным маслом.
- С помощью этой ткани необходимо протереть все шляпки грибов перед тем, как их чистить. Тщательно намажьте маслом нож и руки. Подцепляйте кончиком ножа пленку на маслятах и сильно тяните. С помощью этого способа, пленка быстро снимается и не повреждает гриб.
- Наносить масло на руки нужно обязательно, ведь без него после чистки грибов ваши ладони и пальцы будет очень сложно отмыть. На коже может появляться черный налет, как после чистки свежих орехов.
- Грибные шляпки можно опускать в кипяток на минуту и ножом удалять пленку. Также можно удалить пленку с помощью дуршлага. Складываем в него грибы и держим их над паром одну минуту.
Как чистить маслята без ножа
- Грибы очистите от мусора и грязи. Шапку прижимайте к марлевой ткани. Подцепите пленку гриба за краешек и потяните за марлю. Так пленка быстро сойдет с гриба.
- Очистите гриб и разломайте напополам до места, где есть пленка. Разведите в стороны половинки шляпки и уберите пленку. Если вы не хотите, чтобы руки скользили от масла, чистите маслята в перчатках.