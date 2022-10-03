Одни из самых вкусных маринованных грибов на зиму – маслята.

Те, кто сталкивался с их приготовлением, знают, что из-за неправильной чистки грибы могут горчить и выглядеть неэстетично.

Трудность чистки маслят заключается еще и в том, что к ним прилипают листья, трава и хвоя.

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Как чистить маслята в домашних условиях – читайте в материале Фактов ICTV.

Как чистить маслята: главные правила

После того, как вы собрали грибы, нужно приступать к чистке маслят. Если в лесу при вас есть необходимые для этого инструменты, делаете это прямо там. Секрет чистки маслят в том, что именно чистые и свежесрезанные грибы быстрее всего можно вычистить от мусора и пленки.

Перед чисткой маслята не замачивают, ведь так они могут впитать в себя слишком много воды и потерять твердость. Если вы их вымочите, хорошо очистить грибы будет очень сложно.

Если в день, когда вы собирали маслята, шел дождь, то их необходимо просушить перед чисткой. Для этого грибы раскладывают в теплом месте, которое хорошо проветривается.

Как чистить маслята: быстрые способы с ножом

Чистить грибы можно с помощью ножа, а можно и без него. Если вы чистите грибы ножом, нужно перед этим найти дома чистую ткань и пропитать ее любым растительным маслом. С помощью этой ткани необходимо протереть все шляпки грибов перед тем, как их чистить. Тщательно намажьте маслом нож и руки. Подцепляйте кончиком ножа пленку на маслятах и сильно тяните. С помощью этого способа, пленка быстро снимается и не повреждает гриб. Наносить масло на руки нужно обязательно, ведь без него после чистки грибов ваши ладони и пальцы будет очень сложно отмыть. На коже может появляться черный налет, как после чистки свежих орехов. Грибные шляпки можно опускать в кипяток на минуту и ножом удалять пленку. Также можно удалить пленку с помощью дуршлага. Складываем в него грибы и держим их над паром одну минуту.

Как чистить маслята без ножа