В Україні набирає популярності нова технологія безконтактної оплати смартфонами за NFC-мітками. Це найпростіший і найдоступніший для бізнесу спосіб приймати безконтактні платежі.

Технологія розроблена для підприємців, невеликих торгових точок та підприємств громадського харчування, вона дозволяє оплачувати покупки та послуги в один клік за допомогою смартфона.

Для підключення сервісу підприємцям та торговим точкам достатньо оформити онлайн заявку в банку та отримати комплект спеціальних NFC-міток, які можна наклеїти у зручному для оплати місці.

Як оплатити смартфоном за NFC-мітками

Процес оплати за NFC-міткою надзвичайно простий і зручний. Покупцю достатньо прикласти свій смартфон з NFC до спеціальної платіжної “мітки”, розташованої на касі або безпосередньо точці обслуговування (наприклад столику в кафе), і завершити платіж через банк.

У ПриватБанку повідомили, що з 21 грудня 2021 року новий сервіс запустили у тестовому режимі. Поки він проходить “бойове” тестування у торгових точках та підприємствах громадського харчування у Києві та інших регіонах України.

Після завершення бета тестування сервісу підключити оплату NFC-міткам зможуть усі клієнти послуги еквайрингу через особистий кабінет сервісу або Приват24 для бізнесу.