В Украине набирает популярность новая технология бесконтактной оплаты смартфонами по NFC-меткам. Это самый простой и доступный для бизнеса способ принимать бесконтактные платежи.

Технология разработана для предпринимателей, небольших торговых точек и предприятий общепита, она позволяет оплачивать покупки и услуги в один клик с помощью смартфона.

Для подключения сервиса предпринимателям и торговым точкам достаточно оформить онлайн заявку в банке и получить комплект специальных NFC-меток, которые можно наклеить в удобном для оплаты месте.

Как оплатить смартфоном по NFC-меткам

Процесс оплаты по NFC-метках очень простой и удобный. Покупателю достаточно приложить свой смартфон с NFC к специальной платежной “метке”, расположенной на кассе или непосредственно точке обслуживания (например, столику в кафе), и завершить платеж через банк.

В ПриватБанке сообщили, что с 21 декабря 2021 года новый сервис был запущен в тестовом режиме. Пока он проходит “боевое” тестирование в торговых точках и предприятиях общественного питания в Киеве и других регионах Украины.

После завершения тестирования бета сервиса подключить оплату NFC-меткам смогут все клиенты услуги эквайринга через личный кабинет сервиса или Приват24 для бизнеса.