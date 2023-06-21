Іриси – красиві, багаторічні квіти, які відцвітають у червні. Їх ще часто називають півниками або голубчиками.

Садівники, які давно вирощують іриси, точно знають, що після цвітіння вони потребують особливо догляду.

Що потрібно робити з ірисами після того, як квіти відцвіли – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Що робити з ірисами після цвітіння

Після того як іриси відцвіли, вам потрібно обрізати сухі квіти та зів’ялі квітконоси. Вони вважаються відмінним середовищем для шкідників та хвороб, тому досвідчені садівники радять їх видаляти.

Обрізати іриси після цвітіння можна садовими ножицями (гострим секатором) або ж повідривати сухі квіти руками. Гострі ножиці підійдуть для обрізання карликових сортів, а ось квітконоси на великих ірисах можна легко виламати руками, прибравши усе листя, яке росло поруч з квітконосом. Оголений стовбур можна присипати деревним попелом.

Зазвичай квітконоси зрізають на висоті 2,5 см від кореня, а потім видаляють сухе й пошкоджене листя. Перевіряти іриси на наявність зів’ялих бутонів потрібно не менше двох разів на тиждень.

Після обрізання поливати іриси не потрібно, особливо якщо літо не надто спекотне. Для профілактики від бактеріозу та листової плямистості можна обробити їх хлорокисом міді чи препаратом ХОМ. Проводити підживлення варто через місяць після обрізання.

Зверніть увагу, що удобрювати квіти гноєм не можна, адже корені можуть загнивати.

У листопаді, після сезону дощів, залишки листя ірисів можна обробити фунгіцидами. А пізнє підживлення рослин незадовго до настання заморозків проводять мінеральним комплексом, який не містить азоту. Ближче до зими незимостійкі рослини також укривають від морозів.

Як та коли пересаджувати іриси після цвітіння

Іриси дуже невибагливі рослини, але вони не переносять надмірну вологу (кореневища можуть почати гнити та перестануть цвісти).

Пересаджувати іриси можна навесні, влітку та восени. Але найкращий час – літо, через 2-3 тижні після цвітіння.

У цей час рослина нарощує зелену масу та добре укорінюється. Для пересадки потрібно обережно викопати кущ ірисів разом з корінням, звільнити корені від зайвої землі та промити їх водою. Якщо на корінні ви не помітили гниття, розділіть кореневища та вкоротіть корінці. Також потрібно обрізати листя.

Залиште викопані іриси на декілька днів у сухому, теплому місці та обробіть коріння деревним попелом.

Після цього можна садити іриси на новій ділянці.