Ирисы — красивые, многолетние цветы, которые отцветают в июне. Их еще часто называют петушками или голубчиками.

Садоводы, которые давно выращивают ирисы, точно знают, что после цветения они нуждаются в особом уходе.

Что нужно делать с ирисами после того, как те отцвели — читайте в материале Фактов ICTV.

Что делать с ирисами после цветения

После того как ирисы отцвели, вам нужно обрезать сухие цветы и увядшие цветоносы. Они считаются отличной средой для вредителей и болезней, поэтому опытные садоводы советуют их удалять.

Обрезать ирисы после цветения можно садовыми ножницами (острым секатором) или же поотрывать сухие цветы руками. Острые ножницы подойдут для обрезания карликовых сортов, а вот цветоносы на крупных ирисах можно легко выломать руками, убрав все листья, которые росли рядом с цветоносом. Оголенный ствол можно присыпать древесным пеплом.

Обычно цветоносы срезают на высоте 2,5 см от корня, а затем удаляют сухие и поврежденные листья. Проверять ирисы на наличие увядших бутонов нужно не менее двух раз в неделю.

После обрезки поливать ирисы не нужно, особенно если лето не слишком жаркое. Для профилактики от бактериоза и листовой пятнистости можно обработать ирисы хлорокисом меди или препаратом ХОМ. Проводить подкормку ирисов стоит через месяц после обрезания.

Обратите внимание, что удобрять цветы навозом нельзя, ведь корни могут загнивать.

В ноябре, после сезона дождей, остатки листьев ирисов можно обработать фунгицидами. А позднюю подкормку растений незадолго до наступления заморозков проводят минеральным комплексом, который не содержит азота. Ближе к зиме незимостойкие ирисы также укрывают от холода.

Как и когда пересаживать ирисы после цветения

Ирисы очень неприхотливые растения, но они не переносят чрезмерную влагу (корневища могут гнить и перестанут цвести).

Пересаживать ирисы можно весной, летом и осенью. Но лучшее время для пересадки — лето, через 2-3 недели после цветения.

В это время растение наращивает зеленую массу и хорошо укореняется. Для пересадки нужно осторожно выкопать куст ирисов вместе с корнями, освободить корни от лишней земли и промыть их водой. Если на корнях вы не заметили гниения, разделите корневища и укоротите корешки. Также нужно обрезать листья.

Оставьте выкопанные ирисы на несколько дней в сухом, теплом месте и обработайте корни древесным пеплом.

После этого можно сажать ирисы на новом участке.