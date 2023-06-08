Щоби влітку насолоджуватися смачними та соковитими огірками, цю популярну культуру потрібно регулярно поливати, дотримуючись певних правил.

Адже недостатня волога чи надмірний полив можуть призвести до захворювання огірків або втрати врожаю. Як правильно поливати огірки та як часто це робити – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Як часто потрібно поливати огірки

До початку цвітіння огірки варто поливати двічі на тиждень. За один раз ви маєте витратити близько 3-5 літрів води на 1 кв. м. Зверніть увагу, що дощ теж вважається хорошим поливом. Звісно, якщо він був густий і йшов довго.

У період зростання культуру варто поливати один раз на п’ять днів такою ж кількістю води.

Коли на огірочках зʼявляється завʼязь, їх поливають тричі на тиждень. Водночас обʼєм води збільшується до 8-12 літрів на 1 кв. м. Поливати рослину таким чином потрібно до закінчення активного збирання врожаю.

Від середини серпня та до кінця сезону огірки поливають один раз на 10 днів із розрахунку 3-4 л води на 1 кв. м.

Якою має бути вода

Це теж доволі важливий критерій. Для якісного поливу огірків підійде відстояна вода температурою не нижче ніж 25° C.

Не варто використовувати холодну воду чи здійснювати полив в похмуру погоду. Річ у тім, що огірки можуть захворіти та не дати плоди.

Як поливати огірки

На перший погляд здається, що немає нічого простішого, ніж полити огірки. Але не все так просто. У цій справі варто дотримуватися певних правил: