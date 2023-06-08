Чтобы летом наслаждаться вкусными и сочными огурцами, эту популярную культуру нужно регулярно поливать, соблюдая определенные правила.
Ведь недостаточная влага или чрезмерный полив могут привести к заболеванию огурцов или потере урожая. Как правильно поливать огурцы и как часто это делать — читайте в материале Фактов ICTV.
Как часто нужно поливать огурцы
До начала цветения огурцы стоит поливать дважды в неделю. За один раз вы должны потратить около 3-5 литров воды на 1 кв. м. Обратите внимание, что дождь тоже считается хорошим поливом. Конечно, если он был густой и шел долго.
В период роста культуру стоит поливать один раз в пять дней таким же количеством воды.
Когда на огурчиках появляется завязь, их поливают трижды в неделю. При этом объем воды увеличивается до 8-12 литров на 1 кв. м. Поливать растение таким образом нужно до окончания активного собирания урожая.
С середины августа и до конца сезона огурцы поливают один раз в 10 дней с расчетом 3-4 л воды на 1 кв. м.
Какой должна быть вода
Это тоже довольно важный критерий. Для качественного полива огурцов подойдет отстоянная вода температурой не ниже 25°C.
Не стоит использовать холодную воду или осуществлять полив в пасмурную погоду. Дело в том, что огурцы могут заболеть и не дать плоды.
Как поливать огурцы
На первый взгляд кажется, что нет ничего проще, чем полить огурцы. Но не все так просто. В этом деле стоит придерживаться определенных правил:
- Поливайте растение не сверху, над листьями, а под корень. При этом земля возле корневой шейки должна оставаться сухой.
- Огурцы нужно поливать тонкой струей воды.
- Не стоит поливать растение шлангом (там слишком сильный поток воды).
- Осуществлять полив лучше рано утром или вечером, если на дворе жара. В теплую, но пасмурную погоду, можно увлажнять огурцы в любое время.
- В солнечную пору огурцы нельзя поливать, ведь солнце может обжечь растение, оставив ожоги.