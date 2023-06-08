Чтобы летом наслаждаться вкусными и сочными огурцами, эту популярную культуру нужно регулярно поливать, соблюдая определенные правила.

Ведь недостаточная влага или чрезмерный полив могут привести к заболеванию огурцов или потере урожая. Как правильно поливать огурцы и как часто это делать — читайте в материале Фактов ICTV.

Как часто нужно поливать огурцы

До начала цветения огурцы стоит поливать дважды в неделю. За один раз вы должны потратить около 3-5 литров воды на 1 кв. м. Обратите внимание, что дождь тоже считается хорошим поливом. Конечно, если он был густой и шел долго.

В период роста культуру стоит поливать один раз в пять дней таким же количеством воды.

Когда на огурчиках появляется завязь, их поливают трижды в неделю. При этом объем воды увеличивается до 8-12 литров на 1 кв. м. Поливать растение таким образом нужно до окончания активного собирания урожая.

С середины августа и до конца сезона огурцы поливают один раз в 10 дней с расчетом 3-4 л воды на 1 кв. м.

Какой должна быть вода

Это тоже довольно важный критерий. Для качественного полива огурцов подойдет отстоянная вода температурой не ниже 25°C.

Не стоит использовать холодную воду или осуществлять полив в пасмурную погоду. Дело в том, что огурцы могут заболеть и не дать плоды.

Как поливать огурцы

На первый взгляд кажется, что нет ничего проще, чем полить огурцы. Но не все так просто. В этом деле стоит придерживаться определенных правил: