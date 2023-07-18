Більшість людей звикли викидати й виливати в унітаз усе, що заманеться. Залишки їжі, кавову гущу, предмети інтимної гігієни – усе це та навіть більше потрапляє в унітаз, а потім у каналізаційні труби.
Проте існує перелік речей та речовин, які в жодному разі не можна змивати в туалет. Що саме не можна виливати та викидати в унітаз – читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Що не можна викидати в унітаз – список
Найпоширенішою причиною засмічення унітаза та каналізаційних труб є зливання в туалет габаритних речей чи залишків їжі.
Тому, щоб не мати проблем із сантехнікою, варто стежити за тим, що потрапляє у ваш унітаз. Не можна викидати/виливати в туалет:
- Залишки харчів, особливо ті, які розбухають у воді – рис, макарони, випічку, чайне листя. Також не варто відправляти в унітаз супи, варену чи смажену картоплю, мʼясо, рибу, майонезні салати тощо. Їжа в каналізації може спричинити гниття, крім того, вона порушує роботу каналізаційних очисних споруд.
- Засоби жіночої гігієни та памперси – вони розбухають у воді, тому можуть легко спричинити засмічення труби.
- Вату та ватні диски – теж спричинять засмічення.
- Волосся з гребінця – може прилипнути до інших відходів.
- Окріп – може пошкодити емаль. Адже після гарячої води ви змиєте в унітаз холодну, що призведе до різкого розширення емалі. Коли температура нормалізується, вона зменшиться. Але такі дії можуть спричинити тріщини, тому доведеться замінювати унітаз.
- Презервативи – можуть зачепитися за інші відходи та стануть причиною засмічення.
- Сигарети – не розчиняються у воді, тому теж часто стають причиною засмічення.
- Паперові рушники – вони дуже погано розчиняють у воді.
- Наповнювач для котячого туалету – злипається в грудку та утворює пробку в трубі.
- Кавова гуща містить багато органічних речовин, які прилипають до стінок труб та з часом згущуються, утворюючи засмічення. Якщо постійно виливати гущу в унітаз, це може призвести до засмічення водостічних труб і каналізаційних систем.
- Гарячий жир, масло та олію – остигаючи, вони тверднуть та утворюють “пробки” в каналізації.
- Шкарлупа від яєць – навіть крихітні залишки можуть утримувати велику кількість харчових відходів. В результаті, в трубах утворюється “пробка”.
- Розчинники можуть пошкодити емаль.
- Туалетний папір. Звучить дивно, але викидати неякісний туалетний папір (надто товстий чи багатошаровий) в унітаз теж не варто. Річ у тім, що не всі матеріали паперу можуть розчинитися у воді, тому існує високий ризик того, що заб’ється каналізація.
- Інше дрібне сміття (папірці, обгортки, наклейки, етикетки) – цим речам місце у сміттєвому відрі, а не в унітазі.