Більшість людей звикли викидати й виливати в унітаз усе, що заманеться. Залишки їжі, кавову гущу, предмети інтимної гігієни – усе це та навіть більше потрапляє в унітаз, а потім у каналізаційні труби.

Проте існує перелік речей та речовин, які в жодному разі не можна змивати в туалет. Що саме не можна виливати та викидати в унітаз – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Що не можна викидати в унітаз – список

Найпоширенішою причиною засмічення унітаза та каналізаційних труб є зливання в туалет габаритних речей чи залишків їжі.

Тому, щоб не мати проблем із сантехнікою, варто стежити за тим, що потрапляє у ваш унітаз. Не можна викидати/виливати в туалет: