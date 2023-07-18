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Чтобы не вызвать засорение! 15 вещей, которые нельзя выбрасывать в унитаз

18 июля 2023, 13:37
Владислава Ткаченко редакторка ленты
Унітаз, туалет, санвузол
Источник: Unsplash

Большинство людей привыкли выбрасывать и выливать в унитаз все, что заблагорассудится. Остатки пищи, кофейную гущу, предметы интимной гигиены — все это и даже больше попадает в унитаз, а затем в канализационные трубы.

Однако существует перечень вещей и веществ, которые ни в коем случае нельзя смывать в туалет. Что именно нельзя выливать и выбрасывать в унитаз — читайте в материале Фактов ICTV.

Что нельзя выбрасывать в унитаз — список

Самой распространенной причиной засорения унитаза и канализационных труб является сливание в туалет габаритных вещей или остатков пищи.

Поэтому, чтобы не иметь проблем с сантехникой в санузле, стоит следить за тем, что попадает в ваш унитаз. Нельзя выбрасывать и выливать в туалет:

  • Остатки пищи, особенно те, которые разбухают в воде — рис, макароны, выпечку, чайные листья. Также не стоит отправлять в унитаз супы, вареный или жареный картофель, мясо, рыбу, майонезные салаты и тому подобное. Пища в канализации может вызвать гниение, кроме того, она нарушает работу канализационных очистных сооружений.
  • Средства женской гигиены и памперсы — они разбухают в воде, поэтому могут легко вызвать засорение трубы.
  • Вату и ватные диски — тоже вызовут засорение.
  • Волосы из расчески — могут прилипнуть к другим отходам.
  • Кипяток — может повредить эмаль. Ведь после горячей воды вы смоете в унитаз холодную, что приведет к резкому расширению эмали. Когда температура вернется в норму, она уменьшится. Но такие действия могут вызвать трещины, поэтому придется менять унитаз.
  • Презервативы — могут зацепиться за другие отходы и станут причиной засорения.
  • Сигареты — не растворяются в воде, поэтому тоже часто становятся причиной засорения.
  • Бумажные полотенца — они очень плохо растворяют в воде.
  • Наполнитель для кошачьего туалета — слипается в комок и образует пробку в трубе.
  • Кофейная гуща содержит много органических веществ, которые прилипают к стенкам труб и со временем сгущаются, образуя засорение. Если постоянно выливать гущу в унитаз, это может привести к засорению водосточных труб и канализационных систем.
  • Горячий жир и масло — остывая, они затвердевают и образуют “пробки” в канализации.
  • Скорлупа от яиц — даже крошечные остатки могут содержать большое количество пищевых отходов. В результате, в трубах образуется “пробка”.
  • Растворители могут повредить эмаль.
  • Туалетная бумага. Звучит странно, но выбрасывать некачественную туалетную бумагу (слишком толстую или многослойную) в унитаз тоже не стоит. Дело в том, что не все материалы бумаги могут раствориться в воде, поэтому существует высокий риск того, что забьется канализация.
  • Другой мелкий мусор (бумажки, обертки, наклейки, этикетки) — этим вещам место в мусорном ведре, а не в унитазе.
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