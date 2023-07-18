Большинство людей привыкли выбрасывать и выливать в унитаз все, что заблагорассудится. Остатки пищи, кофейную гущу, предметы интимной гигиены — все это и даже больше попадает в унитаз, а затем в канализационные трубы.

Однако существует перечень вещей и веществ, которые ни в коем случае нельзя смывать в туалет. Что именно нельзя выливать и выбрасывать в унитаз — читайте в материале Фактов ICTV.

Что нельзя выбрасывать в унитаз — список

Самой распространенной причиной засорения унитаза и канализационных труб является сливание в туалет габаритных вещей или остатков пищи.

Поэтому, чтобы не иметь проблем с сантехникой в санузле, стоит следить за тем, что попадает в ваш унитаз. Нельзя выбрасывать и выливать в туалет: