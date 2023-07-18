Большинство людей привыкли выбрасывать и выливать в унитаз все, что заблагорассудится. Остатки пищи, кофейную гущу, предметы интимной гигиены — все это и даже больше попадает в унитаз, а затем в канализационные трубы.
Однако существует перечень вещей и веществ, которые ни в коем случае нельзя смывать в туалет. Что именно нельзя выливать и выбрасывать в унитаз — читайте в материале Фактов ICTV.
Что нельзя выбрасывать в унитаз — список
Самой распространенной причиной засорения унитаза и канализационных труб является сливание в туалет габаритных вещей или остатков пищи.
Поэтому, чтобы не иметь проблем с сантехникой в санузле, стоит следить за тем, что попадает в ваш унитаз. Нельзя выбрасывать и выливать в туалет:
- Остатки пищи, особенно те, которые разбухают в воде — рис, макароны, выпечку, чайные листья. Также не стоит отправлять в унитаз супы, вареный или жареный картофель, мясо, рыбу, майонезные салаты и тому подобное. Пища в канализации может вызвать гниение, кроме того, она нарушает работу канализационных очистных сооружений.
- Средства женской гигиены и памперсы — они разбухают в воде, поэтому могут легко вызвать засорение трубы.
- Вату и ватные диски — тоже вызовут засорение.
- Волосы из расчески — могут прилипнуть к другим отходам.
- Кипяток — может повредить эмаль. Ведь после горячей воды вы смоете в унитаз холодную, что приведет к резкому расширению эмали. Когда температура вернется в норму, она уменьшится. Но такие действия могут вызвать трещины, поэтому придется менять унитаз.
- Презервативы — могут зацепиться за другие отходы и станут причиной засорения.
- Сигареты — не растворяются в воде, поэтому тоже часто становятся причиной засорения.
- Бумажные полотенца — они очень плохо растворяют в воде.
- Наполнитель для кошачьего туалета — слипается в комок и образует пробку в трубе.
- Кофейная гуща содержит много органических веществ, которые прилипают к стенкам труб и со временем сгущаются, образуя засорение. Если постоянно выливать гущу в унитаз, это может привести к засорению водосточных труб и канализационных систем.
- Горячий жир и масло — остывая, они затвердевают и образуют “пробки” в канализации.
- Скорлупа от яиц — даже крошечные остатки могут содержать большое количество пищевых отходов. В результате, в трубах образуется “пробка”.
- Растворители могут повредить эмаль.
- Туалетная бумага. Звучит странно, но выбрасывать некачественную туалетную бумагу (слишком толстую или многослойную) в унитаз тоже не стоит. Дело в том, что не все материалы бумаги могут раствориться в воде, поэтому существует высокий риск того, что забьется канализация.
- Другой мелкий мусор (бумажки, обертки, наклейки, этикетки) — этим вещам место в мусорном ведре, а не в унитазе.