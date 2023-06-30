Натяжні стелі стали дуже популярними кілька років тому. Вони швидко монтуються і складаються з міцної та гнучкої плівки ПВХ. Завдяки такому покриттю поверхня стає ідеально рівною та гладкою.

Така стеля не потребує особливого догляду, проте фахівці радять час від часу проводити вологе прибирання, яке допоможе позбутися від бруду та плям.

Як правильно мити натяжну стелю – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Чому важливо мити натяжну стелю

Матеріал натяжних стель обробляється спеціальним антибактеріальним, захисним чи антистатичним просоченнями. Воно захищає стелю від бруду та зовнішнього впливу. Проте з часом поверхня все одно забрудниться, особливо якщо справа стосується кухні.

Тому, якщо ви не будете час від часу очищати поверхню від пилу та плям, це призведе до того, що такі просочення втратять свої властивості.

Як часто очищати стелю? Поверхні в житлових кімнатах потрібно мити один раз на пів року, а кухонну стелю – раз на 2-3 місяці.

Як правильно мити натяжну стелю

Насправді цей процес не дуже важкий. Для очищення вам знадобиться:

мийний засіб;

швабра з плоскою тканинною насадкою;

дві чисті та м’які ганчірки з мікрофібри;

тазик із теплою водою;

драбини, стілець чи стіл.

Не варто забувати про власний захист – використовуйте рукавички та косинку для голови.

Найголовніше у митті натяжної стелі – обрати правильний мийний засіб. Зазвичай виробники радять мити стелю за допомогою спеціалізованих рідин, проте їх можна замінити народними засобами.

Наприклад, ви можете самостійно приготувати мильний розчин з господарського мила. Його потрібно потерти на тертці, залити теплою водою та розмішати до повного розчинення.

Для кухонної стелі ідеально підійде рідина для миття посуду. Вона ефективно впорається з брудом та жиром.

Такі мийні засоби нейтральні, тому не зашкодять матеріалу, з якого виготовлені натяжні стелі.

Коли мийний засіб обрано, можна розпочинати миття:

Перед початком роботи вимкніть освітлення в кімнаті, щоб не пошкодити світильники. Проведіть тестове миття на невидимій ділянці стелі. Нанесіть невелику кількість засобу, залиште на 5-10 хв, змийте та подивіться, чи не з’явилася жовтизна чи інші погані ознаки. Якщо все гаразд, можна продовжувати миття. Занурте швабру в тазик з мийним розчином та вижміть її, щоб тканина була злегка вологою, а не мокрою. Починайте дбайливо мити натяжну стелю шваброю. М’якими круговими рухами водіть по стелі, уникаючи надмірного тиску. Регулярно промивайте швабру, щоб не лишалося розводів. За допомогою чистої, сухої ганчірки витріть мийний розчин з поверхні. Переконайтеся, що увесь бруд та розчин повністю видалені. Не залишайте натяжну стелю мокрою надовго. Після того, як ви помили певну ділянку, одразу витирайте її сухою ганчіркою. Після миття дайте натяжній стелі повністю висохнути. Для цього можна відкрити вікна та двері.

Якщо у вас глянцева натяжна стеля, радимо після миття обробити її покриття розчином нашатирю з 10-відсотковою концентрацією. А після цього протерти стелю м’якою сухою серветкою. Це допоможе повернути поверхні колишній лоск.

Які засоби не підходять для очищення натяжної стелі

Категорично заборонено використовувати для миття стель мийні засоби, в яких містяться абразивні, агресивні та фарбувальні речовини.

До них можна віднести соду, пральний порошок, ацетон, хлор, абразивні частинки, гірчицю, розчинники та гарячу воду.