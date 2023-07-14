Фітофтора – страшний сон будь-якого городника. Це небезпечне грибкове захворювання садових культур найчастіше вражає картоплю та томати, інколи баклажани. Також фітофтору можна зустріти на малині, суниці та навіть яблунях.

Найчастіше фітофтороз розвивається в дощову та сиру погоду.

Факти ICTV дізнавалися, чим можна покропити помідори, щоб вони не чорніли від фітофтори.

Фітофтора на томатах: чим покропити

Спочатку грибкове захворювання з’являється на листках томатів (верхня частина покривається бурими плямами, а нижня – сірим нальотом). Поступово листя починає чорніти, а потім хвороба переноситься на плоди.

Навіть зелені, недозрілі помідори починають чорніти та гнити.

Щоб врятувати врожай, томати можна покропити спеціальними розчинами.

Морська чи йодована сіль

Вам знадобиться 200 грамів морської чи йодованої солі. Її потрібно розчинити у відрі води та покропити помідорні кущі.

Перекис водню

Необхідно зробити простий розчин: 200 грамів перекису розчинити у відрі води. Залишити на кілька годин, а потім покропити хворі томати.

Часниково-марганцева настоянка

Вам знадобиться 100 грамів подрібненого часнику, вода та перманганат калію.

Спершу добряче подрібніть часник, залийте його склянкою води та залиште на добу. Через 24 години процідіть розчин та додайте його у відро (10 л).

Ретельно перемішайте та додайте 1 грам перманганату калію. Готовим розчином покропіть томати.

Настій кульбаб з марганцівкою

Для цього способу вам знадобиться заздалегідь приготований настій з кульбаби. Його потрібно розмішати в 1 л води та 2 грамах марганцівки.

Готовим розчином покропіть томатні кущі.

Попіл

Для цього способу вам знадобиться деревʼяний попіл. Його потрібно залити водою та настоювати 5-7 днів. Перед кропленням, настояний попіл потрібно розвести у відрі води.

Дріжджі

Розчиніть у відрі води 80 грамів дріжджів та полийте цим розчином томати. Цей спосіб допоможе врятувати плоди при перших симптомах фітофтори.

Йод та молоко

У 10 літрах води розведіть 1 літр нежирного молока та 20 крапель йоду. Готовим розчином покропіть рослини.

Чим покропити помідори, щоб не чорніли

Щоб на ваших томатах не зʼявилася фітофтора, можна провести профілактику. Вам знадобиться:

сіль – 1 склянка;

вода – 10 літрів.

Сіль розчиніть у воді та обробіть цим розчином зелені томати. Сіль утворить на плодах плівку, яка захистить їх від грибкової інфекції.

До речі, можна ще розвести 1 літр кефіру в 10 літрах води та залишити рідину на 2 дні. Потім розчин ретельно перемішують та оброблюють помідори.

Перше обприскування слід провести через два тижні після висадки розсади в ґрунт, а потім повторюйте обробку щотижня.