Фитофтора — страшный сон любого огородника. Это опасное грибковое заболевание садовых культур чаще всего поражает картофель и томаты, иногда баклажаны. Также фитофтору можно встретить на малине, землянике и даже яблонях.

Чаще всего фитофтороз развивается в дождливую и сырую погоду.

Факты ICTV узнавали, чем можно покропить помидоры, чтобы они не чернели от фитофторы.

Фитофтора на томатах: чем покропить

Сначала грибковое заболевание появляется на листьях томатов (верхняя часть покрывается бурыми пятнами, а нижняя — серым налетом). Постепенно листья начинают чернеть, а затем болезнь переносится на плоды.

Даже зеленые, незрелые помидоры начинают чернеть и гнить.

Чтобы спасти урожай, томаты можно покропить специальными растворами.

Морская или йодированная соль

Вам понадобится 200 граммов морской или йодированной соли. Ее нужно растворить в ведре воды и покропить помидорные кусты.

Перекись водорода

Необходимо сделать простой раствор: 200 граммов перекиси растворить в ведре воды. Оставить на несколько часов, а затем покропить больные томаты.

Чесночно-марганцевая настойка

Вам понадобится 100 граммов измельченного чеснока, вода и перманганат калия.

Сначала хорошенько измельчите чеснок, залейте его стаканом воды и оставьте на сутки. Через 24 часа процедите раствор и добавьте его в ведро (10 л).

Тщательно перемешайте и добавьте 1 грамм перманганата калия. Готовым раствором покропите томаты.

Настой одуванчиков с марганцовкой

Для этого способа вам понадобится заранее приготовленный настой из одуванчика. Его нужно размешать в 1 л воды и 2 граммах марганцовки.

Готовым раствором покропите томатные кусты.

Пепел

Для этого способа вам понадобится деревянный пепел. Его нужно залить водой и настаивать 5-7 дней. Перед обрызгиванием, настоянный пепел нужно развести в ведре воды.

Дрожжи

Растворите в ведре воды 80 граммов дрожжей и полейте этим раствором томаты. Этот способ поможет спасти плоды при первых симптомах фитофторы.

Йод и молоко

В 10 литрах воды разведите 1 литр нежирного молока и 20 капель йода. Готовым раствором покропите помидоры.

Чем покропить помидоры, чтобы не чернели

Чтобы на ваших томатах не появилась фитофтора, нужно провести профилактику. Вам понадобится:

соль — 1 стакан;

вода — 10 литров.

Соль растворите в воде и обработайте этим раствором зеленые томаты. Соль образует на плодах пленку, которая защитит их от грибковой инфекции.

Кстати, можно еще развести 1 литр кефира в 10 литрах воды и оставить жидкость на 2 дня. Затем раствор тщательно перемешивают и обрабатывают помидоры.

Первое опрыскивание следует проводить через две недели после высадки рассады в грунт, а затем повторяйте обработку еженедельно.