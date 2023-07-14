Фитофтора — страшный сон любого огородника. Это опасное грибковое заболевание садовых культур чаще всего поражает картофель и томаты, иногда баклажаны. Также фитофтору можно встретить на малине, землянике и даже яблонях.
Чаще всего фитофтороз развивается в дождливую и сырую погоду.
Факты ICTV узнавали, чем можно покропить помидоры, чтобы они не чернели от фитофторы.
Фитофтора на томатах: чем покропить
Сначала грибковое заболевание появляется на листьях томатов (верхняя часть покрывается бурыми пятнами, а нижняя — серым налетом). Постепенно листья начинают чернеть, а затем болезнь переносится на плоды.
Даже зеленые, незрелые помидоры начинают чернеть и гнить.
Чтобы спасти урожай, томаты можно покропить специальными растворами.
Морская или йодированная соль
Вам понадобится 200 граммов морской или йодированной соли. Ее нужно растворить в ведре воды и покропить помидорные кусты.
Перекись водорода
Необходимо сделать простой раствор: 200 граммов перекиси растворить в ведре воды. Оставить на несколько часов, а затем покропить больные томаты.
Чесночно-марганцевая настойка
Вам понадобится 100 граммов измельченного чеснока, вода и перманганат калия.
Сначала хорошенько измельчите чеснок, залейте его стаканом воды и оставьте на сутки. Через 24 часа процедите раствор и добавьте его в ведро (10 л).
Тщательно перемешайте и добавьте 1 грамм перманганата калия. Готовым раствором покропите томаты.
Настой одуванчиков с марганцовкой
Для этого способа вам понадобится заранее приготовленный настой из одуванчика. Его нужно размешать в 1 л воды и 2 граммах марганцовки.
Готовым раствором покропите томатные кусты.
Пепел
Для этого способа вам понадобится деревянный пепел. Его нужно залить водой и настаивать 5-7 дней. Перед обрызгиванием, настоянный пепел нужно развести в ведре воды.
Дрожжи
Растворите в ведре воды 80 граммов дрожжей и полейте этим раствором томаты. Этот способ поможет спасти плоды при первых симптомах фитофторы.
Йод и молоко
В 10 литрах воды разведите 1 литр нежирного молока и 20 капель йода. Готовым раствором покропите помидоры.
Чем покропить помидоры, чтобы не чернели
Чтобы на ваших томатах не появилась фитофтора, нужно провести профилактику. Вам понадобится:
- соль — 1 стакан;
- вода — 10 литров.
Соль растворите в воде и обработайте этим раствором зеленые томаты. Соль образует на плодах пленку, которая защитит их от грибковой инфекции.
Кстати, можно еще развести 1 литр кефира в 10 литрах воды и оставить жидкость на 2 дня. Затем раствор тщательно перемешивают и обрабатывают помидоры.
Первое опрыскивание следует проводить через две недели после высадки рассады в грунт, а затем повторяйте обработку еженедельно.