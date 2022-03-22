Одна з найкращих особливостей глітера – його універсальність. Ви можете створити більш витончений образ, що підходить для денного часу, або зробити макіяж для гламурної вечірки.

Що ж таке глітер і як його використовувати у макіяжі — читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Що таке глітер?

Глітер — блискітки, які використовують для макіяжу, манікюру або тіла. Вони бувають різних форм та розмірів. Залежно від застосування можуть бути рідкими або сухими. Рідкі блискітки легше наносити, тому що до цього не потрібно заздалегідь готувати шкіру.

Навіщо використовують глітер?

Глітер більш популярний у професійному макіяжі для епатажних образів на подіум або для різних фотосесій.

Але й у повсякденному житті існує безліч різних видів блискіток, і кожен із них потрібно використовувати за призначенням. Наприклад, глітер для тіла в жодному разі не можна наносити на повіки — якщо він потрапить в очі, ви можете сильно поранитися.

Як наносити глітер на очі?

Нанесіть праймер. Коли справа доходить до блискучих тіней для повік, праймер необхідний. Він гарантує, що ваш глітер залишиться на місці протягом усього дня.

Коли справа доходить до блискучих тіней для повік, праймер необхідний. Він гарантує, що ваш глітер залишиться на місці протягом усього дня. Нанесіть світлі тіні на всю повіку. Це допоможе створити гладку та однорідну основу для нанесення блискіток.

Це допоможе створити гладку та однорідну основу для нанесення блискіток. Нанесіть глітер на повіку. Почніть із внутрішнього куточка і проведіть по всій повіці, намагаючись нанести менше продукту на зовнішній кут.

Почніть із внутрішнього куточка і проведіть по всій повіці, намагаючись нанести менше продукту на зовнішній кут. Використовуйте спрей-фіксатор. Після нанесення макіяжу зафіксуйте все спреєм, щоб глітер протримався на очах якнайдовше.

Після нанесення макіяжу зафіксуйте все спреєм, щоб глітер протримався на очах якнайдовше. Під час демакіяжу не використовуйте міцелярну воду. Змити залишки блиску можна олійною або двофазною косметикою.

Коли доходить до вивчення нової техніки макіяжу, завжди приємно подивитися, як це роблять професіонали. Цей простий урок покаже вам, як правильно і красиво нанести глітер на повіки!

Ідеї ​​макіяжу з глітером

Ми зібрали кілька блискучих образів для макіяжу очей: від витончених до вражаючих, які вам напевне сподобаються і змотивують спробувати щось на собі.

Скляні стрілки

На повіки можна нанести блискітки, схожі на шматочки різнокольорового скла, які створюють голографічний ефект. М’які рум’яна та колір губ збалансують зовнішній вигляд, не відволікаючи увагу від очей.

Смарагдові повіки

Смарагдовий глітер із чорною підводкою для очей створюють шикарну атмосферу 60-х. Образ, який хочеться розглядати.

Космос на очах

Якщо вас надихають сузір’я, вам сподобається цей всіяний зірками образ із глітером та космічною тематикою.

Мінімалізм

Не обов’язково, щоб глітер був усюди, ви можете просто трохи підвести ним очі. Виберіть підводку, в якій вже є блискітки, або нанесіть глітер поверх звичайної чорної підводки залежно від бажаного образу.

Рожева магія

Блискітки у формі сердець, нанесені на всю повіку, стануть яскравим акцентом у будь-якому образі.