Одна из лучших особенностей глиттера — его универсальность. Вы можете создать более утонченный образ, подходящий для дневного времени, или сделать макияж для гламурной вечеринки.

Что же такое глиттер и как его использовать в макияже — читайте в материале Фактов ICTV.

Что такое глиттер?

Глиттер — блестки, которые используют для макияжа, маникюра или тела. Они бывают разных форм и размеров. В зависимости от применения могут быть жидкими или сухими. Жидкие блестки легче наносить, так как для этого не нужно заранее подготавливать кожу.

Для чего используют глиттер?

Глиттер более востребован в профессиональном макияже для эпатажных образов на подиум или для различных фотосессий.

Но и в повседневной жизни можно использовать множество разных видов блесток, и каждый из них нужно применять по назначению. Например, глиттер для тела ни в коем случае нельзя наносить на веки, так как при попадании в глаза вы можете сильно пораниться.

Как наносить глиттер на глаза?

Нанесите праймер. Когда дело доходит до блестящих теней для век, праймер необходим. Он гарантирует, что ваш глиттер останется на месте на протяжении всего дня.

Когда дело доходит до блестящих теней для век, праймер необходим. Он гарантирует, что ваш глиттер останется на месте на протяжении всего дня. Нанесите светлые тени на все веко. Это поможет создать гладкую и однородную основу для нанесения блесток.

Это поможет создать гладкую и однородную основу для нанесения блесток. Нанесите глиттер прямо на веко. Начните с внутреннего уголка и проведите по всему веку, стараясь нанести меньше продукта на внешний угол.

Начните с внутреннего уголка и проведите по всему веку, стараясь нанести меньше продукта на внешний угол. Используйте фиксирующий спрей. После окончания макияжа зафиксируйте все спреем, чтобы глиттер продержался на глазах как можно дольше.

После окончания макияжа зафиксируйте все спреем, чтобы глиттер продержался на глазах как можно дольше. При демакияже не используйте мицеллярную воду. Смыть остатки блеска можно масляной или двухфазной косметикой.

Когда дело доходит до изучения новой техники макияжа, всегда приятно посмотреть, как это делают профессионалы. Этот простой урок покажет вам, как правильно и красиво нанести глиттер на веки!

Идеи макияжа с глиттером

Мы собрали несколько блестящих образов для макияжа глаз: от утонченных до впечатляющих, которые вам наверняка понравятся и смотивируют попробовать что-то на себе.

Стеклянные стрелки

На веки можно нанести блестки, похожие на кусочки разноцветного стекла и создающие голографический эффект. Мягкие румяна и цвет губ сбалансируют внешний вид, не отвлекая внимание от глаз.

Изумрудные веки

Изумрудный глиттер с черной подводкой для глаз создают шикарную атмосферу 60-х. Образ, который хочется разглядывать.

Космос на глазах

Если вас вдохновляют созвездия, вам понравится этот усыпанный звездами образ с глиттером и космической тематикой.

Минимализм

Не обязательно, чтобы глиттер был повсюду, вы можете просто немного подвести им глаза. Выберите подводку, в которой уже есть блестки, или нанесите глиттер поверх обычной черной подводки в зависимости от желаемого образа.

Розовая магия

Блестки в форме сердечек, нанесенные на все веко, станут ярким акцентом в любом образе.