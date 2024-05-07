Навесні погода мінлива та непередбачувана. Висаджений на городі врожай може потрапити під заморозки.

Що робити, якщо через різке похолодання на городі підмерзла картопля, та як врятувати картоплю після заморозків – читайте у матеріалі на Фактах ICTV.

Підмерзла картопля на городі: що робити, аби зберегти врожай

Картопля – один із найпоширеніших овочів для вирощування в Україні. Вона може успішно рости й давати гарні врожаї на будь-яких ґрунтах. Висаджувати бульбу можна при температурі від 7 до 8 градусів. Чим вища температура ґрунту, тим швидше будуть з’являтися паростки.

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Проте, картопля погано переносить заморозки. При зниженні температури до -2 та нижче, вона може загинути.

Якщо картопля ще не зійшла, або сходи були незначними, то мороз не завдасть великої шкоди. Проте, якщо вже з’явилися бутони, то це може призвести до зниження кількості врожаю. Заморозки можуть знизити урожай картоплі від 25% до 65% залежно від фази розвитку рослин.

Що робити, якщо замерзла картопля на городі

Якщо так сталося й картоплиння обмерзло, то фахівці радять для швидшого відновлення підживити насадження мінеральними добривами, особливо азотними. Закладати їх краще в міжряддя під час підгортання. Пропорція може бути до 1,5 кг аміачної селітри, карбаміду або сульфату амонію — на 1 сотку.

Для відновлення паростків після зниження температури також можна використати препарати для позакореневого підживлення. Дозування добрив має підбиратися залежно від сорту та особливостей ґрунту.

Також варто вчасно проводити боротьбу із бур’янами, щоб вони не забирали сили у картоплі.

Зверніть увагу! При внесенні азотних добрив потрібно слідкувати, щоб ґрунт був достатньо зволожений. Також не варто проводити роботи в суху й жарку погоду.

Як захистити сходи картоплі від заморозків

Перш за все, городникам необхідно стежити за прогнозами погоди та уважно слідкувати за температурним режимом. Якщо прогнозуються морози, то для захисту рослин можна використовувати:

димлення;

рясні поливи;

обприскування посадок водою.

Також картоплю можна захистити покривними матеріалами. Для цього можна застосувати:

агроплівку;

солом’яні мати;

кульки з газет (для невеликих ділянок).

Найбільш ефективним захистом картоплі від заморозків є підгортання землею.

Не варто вкривати кущі пластиковими пляшками, оскільки цей метод може тільки зашкодити картоплі. Не годиться й спанбонд, який продувається вітром.