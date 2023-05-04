Вирощування часнику не потребує багато часу і сил. Проте невдовзі після того, як часник зійшов, городники можуть побачити, що листя рослини жовтіє, а до збору ще далеко.

Факти ICTV розповідають, чому жовтіє листя часнику і що з цим робити.

Чому жовтіє часник

Часник може жовтіти через кілька причин.

Поширеною причиною є заморозки . Якщо посадити рослину надто рано, вона може стати жертвою морозів.

. Якщо посадити рослину надто рано, вона може стати жертвою морозів. Листя часнику може пожовтіти через надмірну вологість землі. На це впливає як домашній полив, так і природні фактори (дощ, вологість ґрунту).

землі. На це впливає як домашній полив, так і природні фактори (дощ, вологість ґрунту). Крім цього, часник жовтіє тоді, коли на грядках з’являється велика кількість шкідників або в ґрунті недостатньо потрібних мікроелементів.

Чим поливати часник, коли він жовтіє – народні методи

Коли ви визначились з причиною жовтого листя, варто подумати про підживлення часнику.

Якщо часник пожовтів через заморозки, потрібно скористатися біо-стимуляторами, що мають антистресовий ефект. Це може бути Епін, Циркон та інші.

Якщо часник почав жовтіти через надмірну вологість, необхідно призупинити додаткові поливи на кілька днів. Згодом – підживлювати рослину водою раз на два тижні. За підвищеної температури і сухості можна робити це частіше.

Коли на часнику виявили присутність таких шкідників, як цибулева муха, довгоносик, журчалка, скористайтеся народними методами.

розведіть 250 г солі на 10 літрів води і поливайте часник. Через 10-14 днів підживіть рослину спеціальним препаратом від шкідників.

на 8 літрів води потрібно 50 г нашатирного спирту. Обприскуйте грядки ввечері.

Для профілактики від шкідників перед посадкою необхідно протруювати часник у фунгіциді.

Якщо у ґрунті недостатньо азоту і мікроелементів:

розведіть 10 літрів води, 6 г аміачної селітри, 10 г суперфосфату і 6 г сульфат калію. Поливайте грядки (10 літрів на 1 квадратний метр);

також при такій проблеми можна скористатися мульчуванням з перегноєм або ж розвести 2 столові ложки сечовини на 7 літрів води і полити часник.

Чим обробити часник від хворіб

Часник вразливий до грибкових хвороб, особливо за неправильного догляду.

Іржа

Іржа може з’явитися як на часнику, так і на цибулі. Зупинити цю хворобу допоможе зрізування вражених листків. А для профілактики потрібно застосувати 1% бордоської рідини або ж спеціальні фунгіциди.

Несправжня борошниста роса або ж пероноспороз

Грибок, який здатен знищити врожай. Він проявляється жовтими плямами. При цій хворобі слід забезпечити листю сухість. Поливати рослину потрібно лише під коріння. Для профілактики і лікування за перших ознак слід застосувати спеціальні фунгіциди (20-30 г на 5-7 л води). Обробляти ними слід 3-4 рази за весь сезон із перервою в 10-15 днів.

Біла гниль

Яскравою ознакою цієї хвороби є раннє пожовтіння листя. Грибок селиться на денці головки. Тоді можна побачити білий пух на корінні часнику.

Щоб уникнути цієї хвороби, важливо перед висадженням відбирати лише здорові зубчики часнику. Якщо біла гниль вже присутня на рослинах, слід скористатися фунгіцидами.

Фузаріоз

Рожевий наліт на корінцях часнику – явна ознака фузаріозу. Ця хвороба вражає посівний матеріал в землі і зубчики часнику починають гнити.

Профілактика та боротьба з фузаріозом нічим не відрізняється від боротьби з іншими грибками. Потрібно ретельно оглядати і відбирати насіння перед посівом, за наявності хвороби – обробити спеціальними препаратами.