Останнім часом українці мешкають в умовах економії електроенергії. Це відбувається через те, що окупанти б’ють по об’єктах енергетики.

Також через часті, різкі стабілізаційні відключення електрики псується побутова техніка.

Що робити, щоб вберегти техніку від перепаду напруги — читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Найшвидший спосіб захистити техніку — це вимикати її з розеток. Цей метод і найдешевший, і найнадійніший. Вимикати її потрібно тоді, коли технікою не користуються.

Також можна скористатися так званими розумними розетками.

Вони піддаються керуванню навіть на відстані. Також у них є функція вимкнення живлення за графіком та контроль витрат електроенергії.

Що робити, щоб вберегти техніку від перепаду напруги: генератор, стабілізатор, реле

Якщо ви не можете жити без світла, то можна пошукати хороші генератори електроенергії. Вони забезпечать вас постійним джерелом струму, працюють на бензині.

Щоб ваша техніка була захищена від перепадів напруги, можна скористатися стабілізатором. Він може забезпечити вашу техніку постійною напругою в 220 вольт.

Ще один пристрій — реле напруги. Його в таких випадках називають основним, адже саме він убезпечує будинок від стрибків і рятує електрообладнання від перегорання.

Для того, щоб його встановити, прикріпіть прилад на вхідний кабель у квартиру перед усіма вимикачами.

Реле чудово справляється із основною функцією (перериває подачу живлення через стрибки напруги).

Якщо ви працюєте або навчаєтесь дистанційно, можете скористатися джерелом безперебійного живлення (ДБЖ) у разі вимкнення електроенергії. ДБЖ використовують для комп’ютера та котлів системи опалення.

Якщо ви використовуєте його з ПК, то зможете зберегти важливі дані і без проблем завершити роботу.

Якщо у вас автономне опалення, то ДБЖ допоможе вам не замерзнути. Крім цього, можна задуматися над покупкою відносно недорогого пристрою – мережевого фільтра.

В деяких випадках він рятує від стрибків напруги. Однак основне його завдання – покращувати форму сигналу (з його допомогою згладжуються синусоїди).