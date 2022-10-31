В последнее время украинцы живут в условиях экономии электроэнергии. Это происходит из-за того, что оккупанты бьют по объектам энергетики.

Также из-за частых, резких стабилизационных отключений электричества портится бытовая техника.

Что делать, чтобы уберечь технику от перепада напряжения – читайте в материале Фактов ICTV.

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Самый быстрый способ защитить технику – это выключать ее из розеток. Этот метод и самый дешевый, и надежный. Выключать ее следует тогда, когда техникой не пользуются.

Также можно воспользоваться так называемыми умными розетками.

Ими можно управлять даже на расстоянии. Также у них есть функция отключения питания по графику и контроль расхода электроэнергии.

Что делать, чтобы уберечь технику от перепада напряжения: генератор, стабилизатор, реле

Если вы не можете жить без света, можно поискать хорошие генераторы электроэнергии. Они снабдят вас постоянным источником тока, работают на бензине.

Чтобы ваша техника была защищена от перепадов напряжения, можно также использовать стабилизатор. Он может обеспечить вашу технику постоянным напряжением в 220 вольт.

Еще одно устройство – реле напряжения.

Его в таких случаях называют основным, ведь именно оно оберегает дом от прыжков и спасает электрооборудование от перегорания.

Чтобы его установить, прикрепите прибор на входной кабель в квартиру перед всеми выключателями. Реле отлично справляется с основной функцией (прерывает подачу питания из-за скачков напряжения).

Если вы работаете или учитесь дистанционно, можно использовать источник бесперебойного питания (ИБП) в случае отключения электроэнергии. ИБП используют для компьютера и котлов системы отопления.

Если вы используете его с ПК, то можете сохранить важные данные и без проблем завершить работу.

Если у вас автономное отопление, то ИБП поможет вам не замерзнуть.

Кроме этого, можно задуматься над покупкой относительно недорогого устройства – сетевого фильтра. В некоторых случаях он спасает от скачков напряжения.

Однако основная его задача – улучшать форму сигнала (с его помощью сглаживаются синусоиды).