Найчастіше на таку подію дарують різноманітні прикраси. Наприклад, хрестики, браслети, ладанки, ювелірні шнурки. Однак все ж здебільшого на перший зуб дарують срібну ложку. Що подарувати на перший зуб дитині, крім прикрас – читайте в матеріалі.
Що подарувати на перший зуб дитині та звідки взагалі пішла ця традиція
Традиція відзначати появу першого зуба у дитини прийшла до нас із Європи. Через цей яскравий привід молоді батьки влаштовують невелике свято і збирають найближчу родину. Гості бажають винуватцю торжества здоров’я, достатку, процвітання та дарують подарунки.
Важливо, що перший зуб у малюків з’являється до 9 місяців. В цей період маля активно розвивається і пізнає навколишній світ, тому краще вибирати відповідні подарунки:
- слінгонамисто (для розвитку дрібної моторики);
- гризунки (прорізувач для зубів);
- підвіски на ліжечко;
- ляльки-янголятка з тканини;
- прикраси для дитячої кімнати;
- іменні браслетики;
- силіконові іграшки для ванної;
- м’ягкі іграшки.
Що подарувати на перший зуб хлопчикам та дівчаткам
Крім іграшок і прикрас можна придивитися на подарунок практичніші в побуті речі:
- постільна білизна;
- пледи;
- комфортний одяг;
- ошатний одяг.