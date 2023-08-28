Найчастіше на таку подію дарують різноманітні прикраси. Наприклад, хрестики, браслети, ладанки, ювелірні шнурки. Однак все ж здебільшого на перший зуб дарують срібну ложку. Що подарувати на перший зуб дитині, крім прикрас – читайте в матеріалі.

Що подарувати на перший зуб дитині та звідки взагалі пішла ця традиція

Традиція відзначати появу першого зуба у дитини прийшла до нас із Європи. Через цей яскравий привід молоді батьки влаштовують невелике свято і збирають найближчу родину. Гості бажають винуватцю торжества здоров’я, достатку, процвітання та дарують подарунки.

Важливо, що перший зуб у малюків з’являється до 9 місяців. В цей період маля активно розвивається і пізнає навколишній світ, тому краще вибирати відповідні подарунки:

слінгонамисто (для розвитку дрібної моторики);

гризунки (прорізувач для зубів);

підвіски на ліжечко;

ляльки-янголятка з тканини;

прикраси для дитячої кімнати;

іменні браслетики;

силіконові іграшки для ванної;

м’ягкі іграшки.

Що подарувати на перший зуб хлопчикам та дівчаткам

Крім іграшок і прикрас можна придивитися на подарунок практичніші в побуті речі: