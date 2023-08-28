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Що подарувати на перший зуб дитині: 10 ідей для хлопчиків і дівчаток

28 Серпня 2023, 20:25
Анна Голішевська редакторка стрічки
Дитина
Джерело: Unsplash

Найчастіше на таку подію дарують різноманітні прикраси. Наприклад, хрестики, браслети, ладанки, ювелірні шнурки. Однак все ж здебільшого на перший зуб дарують срібну ложку. Що подарувати на перший зуб дитині, крім прикрас – читайте в матеріалі.

Що подарувати на перший зуб дитині та звідки взагалі пішла ця традиція

Традиція відзначати появу першого зуба у дитини прийшла до нас із Європи. Через цей яскравий привід молоді батьки влаштовують невелике свято і збирають найближчу родину. Гості бажають винуватцю торжества здоров’я, достатку, процвітання та дарують подарунки.

Важливо, що перший зуб у малюків з’являється до 9 місяців. В цей період маля активно розвивається і пізнає навколишній світ, тому краще вибирати відповідні подарунки:

  • слінгонамисто (для розвитку дрібної моторики);
  • гризунки (прорізувач для зубів);
  • підвіски на ліжечко;
  • ляльки-янголятка з тканини;
  • прикраси для дитячої кімнати;
  • іменні браслетики;
  • силіконові іграшки для ванної;
  • м’ягкі іграшки.

Що подарувати на перший зуб хлопчикам та дівчаткам

Крім іграшок і прикрас можна придивитися на подарунок практичніші в побуті речі:

  • постільна білизна;
  • пледи;
  • комфортний одяг;
  • ошатний одяг.
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