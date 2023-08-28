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Что подарить на первый зуб ребенку: 10 идей для мальчиков и девочек

28 августа 2023, 20:25
Анна Голишевская редактор ленты
Дитина
Источник: Unsplash

Чаще всего на это событие дарят разнообразные украшения. К примеру, крестики, браслеты, ладанки, ювелирные шнурки. Однако все же в большинстве своем на первый зуб дарят серебряную ложку. Что подарить на первый зуб ребенку, кроме украшений – читайте в материале.

Что подарить на первый зуб ребенку, и откуда вообще пошла эта традиция

Традиция отмечать появление первого зуба у ребенка пришла к нам из Европы. Из-за этого яркого повода молодые родители устраивают небольшой праздник и собирают ближайшую семью. Гости желают виновнику торжества здоровья, изобилия, процветания и дарят подарки.

Важно, что первый зуб у малышей появляется до 9 месяцев. В этот период малыш активно развивается и познает окружающий мир, поэтому лучше выбирать подходящие подарки:

  • слингобусы (для развития мелкой моторики);
  • грызунки (прорезыватель для зубов);
  • подвески на кроватку;
  • куклы-ангелочки из ткани;
  • украшения для детской;
  • именные браслетики;
  • силиконовые игрушки для ванной;
  • мягкие игрушки.

Что подарить на первый зуб мальчикам и девочкам

Кроме игрушек и украшений можно присмотреть в подарок более практичные в быту вещи:

  • постельное белье;
  • пледы;
  • комфортная одежда;
  • нарядная одежда.
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