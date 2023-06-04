Різдвяник, який ще називають шлюмбергером і зигокактусом, досить незвична та приваблива домашня квітка. Вона потрапила на наші підвіконня з тропічних лісів Бразилії, але вже стала звичним мешканцем у будинках. Як доглядати за різдвяником, що треба знати про його цвітіння та які прикмети пов’язані з цим вазоном – читайте далі у матеріалі Фактів ICTV.

Всі ці питання ми поставили нашій постійній експертці з рослин Ліліані Лавринець.

Що треба зробити з різдвяником після купівлі

Як і будь-яка інша рослина, придбана у магазині, вазон із різдвяником повинен протягом одного тижня пройти карантин. Його слід поставити у місці без протягів, прямих сонячних променів та подалі від інших рослин. Це робиться для того, аби убезпечити ваші вазони від можливого зараження через новоприбулого зеленого мешканця.

Після карантину, якщо все добре, то переставляємо рослину до інших вазонів. За потреби, якщо надто вузький горщик чи поганий магазинний ґрунт, пересаджуємо різдвяник. Загалом різдвяник, як і будь-яку іншу рослину, варто пересаджувати. Але обов’язково робимо це у той період, коли рослина не цвіте.

– У мене особисто шлюмбергер росте в універсальному ґрунті, якщо йому там добре, я не буду собі ускладнювати життя, – говорить Лавринець.

Під час пересадки різдвяника варто взяти високу ємність, але не широку, щоби було місце для розростання коріння. Далі засипаємо на дно горщика керамзитовий дренаж, зверху – універсальний ґрунт. Після цього потрібно зробити виїмку і посадити туди різдвяник.

– Пам’ятайте, якщо ви укореняли різдвяник у воді, то виїмку необхідно також зволожити. Перші дві доби після пересадки лише обприскуємо рослину, але не поливаємо, – додає знавець рослин.

Як доглядати за різдвяником

Знавець рослин зауважує, що різдвяник невибагливий у догляді. Його потрібно поливати всього лише раз на тиждень. Але важливо не використовувати воду, що містить хлор або вапно. Найкраще для поливу різдвяника підійде дощова вода, проте замінити її можна відстояною протягом 10 днів водою з-під крана.

Під час періоду спокою рослини, який припадає на середину жовтня – кінець листопада, варто зменшити полив раз на два тижні, а температура повітря знизити до 15 градусів.

Також не забувайте про обприскування під час догляду за різдвяником.

– Особисто як на мене, він зовсім не вибагливий, поливаю раз на тиждень і обприскую тричі на тиждень, у мене стандартний графік для всіх рослин, усе прекрасно росте. Навіть зараз шлюмбергер пустив нові листочки, – зауважує експерт.

Також важливо подбати про розміщення різдвяника. Він любить північно-східні чи західні вікна, де помірне, але не затемнене освітлення. Якщо ж ваш різдвяник стоїть у південній частині квартири, то його треба забезпечити притіненням від сонця.

У догляді за різдвяником має бути й місце добриву. Підживлення рослини варто робити двічі на тиждень, краще водою з акваріуму.

Різдвяник досить терпимо ставиться до різного температурного режиму і може вижити за температури від 2 до 39 градусів. Але найкраще рости й розвиватися він буде у літній час за +18°-20°, а взимку – близько +13°-15°.

Чому не цвіте вазон із різдвяником

Процес цвітіння різдвяника починається у зимовий період, на що й натякає його народна назва. Саме тоді рослина викидає червоні, білі, помаранчеві, фіолетові, рожеві або бузкові квіточки. Вони розміщені на кінцях звисаючих стебел і досягають 4-8 см у довжину.

Дуже радує те, що, якщо різдвяник вже зацвів, то бутони будуть тішити своєю красою досить довго. Проте важливо під час бутонізації рослини, не переставляти вазон, інакше різдвяник може втратити всі квіточки.

Але що робити, якщо не цвіте вазон із різдвяником? Причиною цього можуть бути помилки у догляді за рослиною. Експерт зазначає, що швидше за все це через перелив рослини. Тож потрібно скоротити кількість води та частоту. А також, якщо ви вже випадково перезволожили ґрунт, то краще замінити його, обрізавши занедбані корінці та, за необхідності, пересадити квітку.

– Поливайте свої рослини помірно, також може бути погане освітлення, шлюмбергер не любить прямих сонячних променів і надто затінених місць. Обирайте місце таке, щоб було яскраве, але без прямих сонячних променів, – зауважує Лавринець.

Ще однією причиною того, чому не цвіте вазон із різдвяником, є неправильний розмір горщика. Він має бути досить тісним, утричі меншим за довжину стебла, аби коріння не розросталося занадто сильно та не забирало на себе всю енергію рослини.

Та якщо різдвяник все ж таки порадував вас своїми квіточками, то не забудьте після закінчення цвітіння винести його надвір чи балкон, залежно від температури повітря: вона має бути близько 18-20 градусів. Крім того, рекомендується обрізати кожну гілочку на 1 листочок.

Різдвяник: прикмети

Із різдвяником пов’язують багато прикмет, які насамперед стосуються цвітіння рослини:

Отже, якщо різдвяник викинув квіточки: