Рождественник, который еще называют шлюмбергером и зигокактусом, довольно необычный и привлекательный домашний цветок. Он попал на наши подоконники из тропических лесов Бразилии, но уже стал привычным жильцом дома. Итак, как ухаживать за рождественником, что нужно знать о его цветении и какие приметы связаны с этим вазоном — читайте далее в материале Фактов ICTV.

Все эти волнующие вопросы мы задали нашему постоянному эксперту по растениям Лилиане Лавринец.

Что нужно сделать с рождественником после покупки

Как и любое другое растение, приобретенное в магазине, вазон с рождественником должен в течение одной недели пройти карантин. Его нужно поставить в месте без сквозняков, прямых солнечных лучей и подальше от других растений. Это делается для того, чтобы обезопасить вазоны от возможного заражения от новоприбывшего зеленого обитателя.

После карантина, если все хорошо, то переставляем растение к другим вазонам. При необходимости, если слишком узкий горшок или плохая магазинная почва, пересаживаем рождественник. В целом, рождественник, как и любое другое растение, следует пересаживать после магазина. Но обязательно делаем это в тот период, когда растение не цветет.

– У меня лично шлюмбергер растет в универсальной почве, если ему там хорошо, я не буду себе усложнять жизнь, – говорит Лавринец.

Во время пересадки рождественика стоит взять высокую емкость, но не широкую, чтобы было место для разрастания корней. Далее засыпаем на дно горшка керамзитный дренаж, сверху универсальную почву. После этого нужно сделать выемку и посадить туда рождественник.

– Помните, если вы укореняли рождественник в воде, то выемку необходимо также увлажнить. Первые двое суток после пересадки только опрыскиваем растение, но не поливаем, – добавляет знаток растений.

Как ухаживать за рождественником

Знаток растений отмечает, что рождественик неприхотлив в уходе. Его нужно поливать всего раз в неделю. Но важно не использовать воду, содержащую хлор или известь. Лучше всего для полива рождественника подойдет дождевая вода, однако заменить ее можно отстоянной в течение 10 дней водой из-под крана.

Во время периода покоя растения, который приходится на середину октября-конец ноября, следует уменьшить полив до одного раза в две недели, а температура воздуха должна снизить до 15 градусов.

Также не забывайте об опрыскивании во время ухода за рождественником.

— Как по мне, он совсем не прихотлив, поливаю раз в неделю и опрыскиваю трижды в неделю, у меня стандартный график для всех растений, и все прекрасно растет. Даже сейчас шлюмбергер пустил новые листочки, – отмечает эксперт.

Также важно позаботиться о размещении рождественника. Он любит северо-восточные или западные окна, где умеренное, но не затемненное освещение. Если ваш рождественник находится в южной части квартиры, то его нужно обеспечить затемнение от солнца.

В уходе за рождественником должно быть и место удобрению. Подкормку растению следует давать дважды в неделю, для этого лучше брать воду из аквариума.

Рождественник довольно терпимо относится к разному температурному режиму и может выжить при температуре от 2 до 39 градусов. Но лучше расти и развиваться он будет в летнее время при +18°-20°, а зимой — около +13°-15°.

Почему не цветет вазон с рождественником

Процесс цветения рождественника начинается в зимний период, на что и указывает его народное название. Именно тогда растение выбрасывает красные, белые, оранжевые, фиолетовые, розовые или сиреневые цветочки. Они находятся на концах свисающих стеблей и достигают 4-8 см в длину.

Очень хорошо то, что если рождественник уже зацвел, то бутоны будут радовать своей красотой довольно долго. Однако важно при бутонизации растения, не переставлять вазон, иначе рождественник может потерять все цветочки.

Но что делать, если не цветет вазон с рождественником? Причиной этому могут быть ошибки в уходе за растением. Эксперт отмечает, что скорее всего это из-за перелива растения. Следовательно, нужно сократить количество воды и частоту. А также, если вы уже случайно переувлажнили почву, то лучше заменить ее, обрезав плохие корни и при необходимости пересадить цветок.

– Поливайте свои растения умеренно, также может быть плохое освещение, шлюмбергер не любит прямых солнечных лучей и слишком затененных мест. Выбирайте место такое, чтобы было ярким, но без прямых солнечных лучей, – отмечает Лавринец.

Еще одной причиной того, почему не цветет вазон с рождественником, является неправильный размер горшка. Он должен быть достаточно тесным, втрое меньше длины стебля, чтобы корни не разрастались слишком сильно и не забирали на себя всю энергию растения.

Но если ваш рождественник все же порадовал вас своими цветочками, то не забудьте по окончанию цветения вынести его на улицу или балкон, в зависимости от температуры воздуха: она должна быть около 18-20 градусов. Кроме того, рекомендуется обрезать каждую веточку на 1 листик.

Рождественник: приметы

С рождественником связывают многие приметы, прежде всего касающиеся цветения растения:

Итак, если рождественник выбросил цветочки: