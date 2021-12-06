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Різдвяний штолен із франжипаном: легкий рецепт від Пекельного Шефа Якутова

6 Грудня 2021, 12:32
Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
Штолен
Джерело: Pixabay

На новорічні свята варто потішити себе та рідних традиційною різдвяною випічкою. Один із найпопулярніших варіантів – штолен.

Це німецький різдвяний кекс, який печуть за кілька тижнів до свята та зберігають у холодильнику. За цей час він стає ще смачнішим. Зараз не важко купити ці ласощі в магазині, але колись німецькі господині передавали секрети випічки від покоління до покоління.

Рецепт різдвяного штолена із франжипаном від шефа Пекельної кухні Алекса Якутова – читайте далі у матеріалі.

Інгредієнти для тіста:

  • Ром – 25 мл
  • Родзинки або інші сухофрукти – 80 г
  • Вершкове масло – 80 г
  • Цукор – 75 г (краще тростинний або кокосовий)
  • Яйця – 50 г
  • Кисломолочний сир 5% – 100 г
  • Горіхи будь-які – 65 г
  • Ваніль – за смаком
  • Цедра апельсина та лимона – за смаком
  • Борошно вищого ґатунку – 150 г
  • Сухе молоко – 10 г
  • Розпушувач – 5 г
  • Мигдальне борошно – 85 г

Інгредієнти для франжипана:

  • Вершкове масло – 35 г
  • Мигдальне або фундукове борошно – 35 г
  • Цукор – 35 г
  • Яйця – 40 г

Приготування:

  1. Сухофрукти промиваємо гарячою водою, потім замочуємо в алкоголі на 8-10 годин.
  2. Вершкове масло збиваємо до помадки, додаємо цукор і знову збиваємо вінчиком.
  3. Яйця вводимо в масу потроху, постійно розтираючи.
  4. Коли яйця вмішалися, додаємо кисломолочний сир, горіхи, родзинки та сухофрукти з алкоголем. Робимо це у два прийоми.
  5. По черзі вводимо, щоразу перемішуючи, ваніль, цедру апельсина та лимона.
  6. Борошно звичайне та мигдальне, сухе молоко, розпушувач змішуємо в окремій ємності. Вводимо у загальну масу кількома порціями.
  7. Формуємо з тіста корж і ставимо в холод на 15-20 хвилин.
  8. Готуємо франжипан. Змішуємо вершкове масло, мигдальне або фундукове борошно, цукор, яйця. Перекладаємо у кондитерський мішок. Видавлюємо на корж. Можна змійкою, можна рівними лініями, як підкаже фантазія. Закриваємо крем спочатку однією стороною тіста, потім другою. Штолен не потрібно робити надто плоским.
  9. Відправляємо в духовку випікатися при температурі 160-170 градусів приблизно на 50-60 хвилин.
  10. Гарячий штолен змащуємо розтопленим вершковим маслом (близько 30 г). Важливо використати все масло! Слідом засипаємо великою кількістю цукрової пудри.
  11. Коли охолоне, відправляємо штолен у холодильник. Зберігати його можна за низької температури в пергаменті та боксі до 2 місяців. Смачного!

штолен

Якими порадами Шеф Алекс Якутов ділитиметься з учасниками Пекельної кухні – дивіться щопонеділка о 19.00 на Новому каналі.

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Теги
Кулінарні рецепти , Рецепт
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