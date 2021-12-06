На новорічні свята варто потішити себе та рідних традиційною різдвяною випічкою. Один із найпопулярніших варіантів – штолен.

Це німецький різдвяний кекс, який печуть за кілька тижнів до свята та зберігають у холодильнику. За цей час він стає ще смачнішим. Зараз не важко купити ці ласощі в магазині, але колись німецькі господині передавали секрети випічки від покоління до покоління.

Рецепт різдвяного штолена із франжипаном від шефа Пекельної кухні Алекса Якутова – читайте далі у матеріалі.

Інгредієнти для тіста:

Ром – 25 мл

Родзинки або інші сухофрукти – 80 г

Вершкове масло – 80 г

Цукор – 75 г (краще тростинний або кокосовий)

Яйця – 50 г

Кисломолочний сир 5% – 100 г

Горіхи будь-які – 65 г

Ваніль – за смаком

Цедра апельсина та лимона – за смаком

Борошно вищого ґатунку – 150 г

Сухе молоко – 10 г

Розпушувач – 5 г

Мигдальне борошно – 85 г

Інгредієнти для франжипана:

Вершкове масло – 35 г

Мигдальне або фундукове борошно – 35 г

Цукор – 35 г

Яйця – 40 г

Приготування:

Сухофрукти промиваємо гарячою водою, потім замочуємо в алкоголі на 8-10 годин. Вершкове масло збиваємо до помадки, додаємо цукор і знову збиваємо вінчиком. Яйця вводимо в масу потроху, постійно розтираючи. Коли яйця вмішалися, додаємо кисломолочний сир, горіхи, родзинки та сухофрукти з алкоголем. Робимо це у два прийоми. По черзі вводимо, щоразу перемішуючи, ваніль, цедру апельсина та лимона. Борошно звичайне та мигдальне, сухе молоко, розпушувач змішуємо в окремій ємності. Вводимо у загальну масу кількома порціями. Формуємо з тіста корж і ставимо в холод на 15-20 хвилин. Готуємо франжипан. Змішуємо вершкове масло, мигдальне або фундукове борошно, цукор, яйця. Перекладаємо у кондитерський мішок. Видавлюємо на корж. Можна змійкою, можна рівними лініями, як підкаже фантазія. Закриваємо крем спочатку однією стороною тіста, потім другою. Штолен не потрібно робити надто плоским. Відправляємо в духовку випікатися при температурі 160-170 градусів приблизно на 50-60 хвилин. Гарячий штолен змащуємо розтопленим вершковим маслом (близько 30 г). Важливо використати все масло! Слідом засипаємо великою кількістю цукрової пудри. Коли охолоне, відправляємо штолен у холодильник. Зберігати його можна за низької температури в пергаменті та боксі до 2 місяців. Смачного!

Якими порадами Шеф Алекс Якутов ділитиметься з учасниками Пекельної кухні – дивіться щопонеділка о 19.00 на Новому каналі.