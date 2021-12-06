На новогодние праздники стоит порадовать себя и родных традиционной рождественской выпечкой. Один из самых популярных вариантов – штоллен.

Это немецкий рождественский кекс, который пекут за несколько недель до праздника и хранят в холодильнике. За это время он становится еще вкуснее. Сейчас не трудно купить это лакомство в магазине, но когда-то немецкие хозяйки передавали секреты выпечки от поколения к поколению.

Рецепт рождественского штоллена с франжипаном от шефа Адской кухни Алекса Якутова – читайте дальше в материале.

Ингредиенты для теста:

Ром – 25 мл

Изюм или другие сухофрукты – 80 г

Сливочное масло – 80 г

Сахар – 75 г (лучше тростниковый или кокосовый)

Яйца – 50 г

Творог 5% – 100 г

Орехи любые – 65 г

Ваниль – по вкусу

Цедра апельсина и лимона – по вкусу

Мука высшего сорта – 150 г

Сухое молоко – 10 г

Разрыхлитель – 5 г

Миндальная мука – 85 г

Ингредиенты для франжипана:

Сливочное масло – 35 г

Миндальная или фундучная мука – 35 г

Сахар – 35 г

Яйца – 40 г

Приготовление:

Сухофрукты промываем горячей водой, затем замачиваем в алкоголе на 8-10 часов. Сливочное масло взбиваем до помадки, добавляем сахар и снова взбиваем венчиком. Яйца вводим в массу понемногу, постоянно растирая. Когда яйца вмешались, добавляем творог, орехи, изюм и сухофрукты с алкоголем. Делаем это в два приема. По очереди вводим, каждый раз перемешивая, ваниль, цедру апельсина и лимона. Муку обычную и миндальную, сухое молоко, разрыхлитель смешиваем в отдельной емкости. Вводим в общую массу несколькими порциями. Формируем из теста лепешку и ставим в холод на 15-20 минут. Приступаем к приготовлению франжипана. Смешиваем сливочное масло, миндальную или фундучную муку, сахар, яйца. Перекладываем в кондитерский мешок. Выдавливаем на лепешку. Можно змейкой, можно ровными линиями, тут как подскажет фантазия. Закрываем крем сначала одной стороной теста, затем – второй. Штоллен не нужно делать слишком плоским. Отправляем в духовку выпекаться при температуре 160-170 градусов примерно на 50- 60 минут. Горячий штоллен смазываем растопленным сливочным маслом (около 30 граммов). Важно использовать все масло! Следом засыпаем большим количеством сахарной пудры. Когда остынет, отправляем штоллен в холодильник. Хранить его можно при низкой температуре в пергаменте и боксе до 2 месяцев. Приятного аппетита!

Какими советами Шеф Алекс Якутов будет делиться с участниками Адской кухни – смотрите по понедельникам в 19.00 на Новом канале.