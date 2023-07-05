Активність домашнього улюбленця іноді закінчується травмами та пораненнями, тому хоча б раз кожен власник кота задумувався, яку мазь обрати, щоб допомогти своїй тваринці.

Тому Факти Life розпитали у лікарки ветеринарної медицини, анестезіолога-реаніматолога Вікторії Фільштінської-Лялько, яку мазь підібрати коту.

У котика відкрита рана: що робити та як її підготувати до нанесення мазі

Ветеринар наполягає на тому, що перед нанесенням мазі на рану її варто правильно обробити. Найліпше підійде хлоргексидин 0,05%. Його вартість від 24 грн, а придбати можна у будь-якій аптеці.

– Якщо в котика відкрита рана – треба обробити її хлоргексидином 0,05%. Загалом можна почати з промивання звичайним фізрозчином, а потім вже таким антисептиком, як хлоргексидин. Бажано навколо рани забрити та відвезти кота до ветеринарного лікаря задля позначення таких дій: знеболення, антибіотик, обробка та накладання швів тощо), – зазначає Вікторія Фільштінська-Лялько.

Важливо! Не використовуйте перекис водню як антисептик.

– Він погіршує загоєння ран. Ми не застосовуємо перекис майже ніколи. Мазі також недоречні для першої допомоги, – наголошує ветеринар.

Мазь – це другий етап лікування, якщо є показання до цього, проте спершу саме обробка рани антисептиком, зокрема хлоргексидином.

Які можуть бути поранення та якими мазями їх обробляти

– Поранення можуть бути рвані, різані, колоті, також можуть бути дерматити різних наслідків (алергія, підшкірні паразити, навіть лишай), а мазь підбирається, якщо в ній є необхідність, залежно від випадку, – зазначає спеціаліст.

За словами ветеринара, важливо підібрати мазь саме під потреби кота.

– Санодерм ніяк не може бути використана при лишаю, але для деяких видів алергічних висипів цілком підійде, – переконує Вікторія Фільштінська-Лялько.

Левомеколь (89 грн) підходить для ран, відкритих абсцесів (запальний осередок, що має чіткі межі і заповнений гноєм).

– Якщо у вашого кота опік, то варто взяти мазь Аргосульфан (від 150 грн). Але зазвичай ми призначаємо мазі дуже рідко, тому самостійно я не рекомендую підбирати мазь. Наприклад, вам здалось, що у кота алергія, ви почали мазати Санодерм, а причину алергії не знайшли. Ба більше, якщо це лишай, так можна лише погіршити ситуацію, – наголошує ветеринар.

Як запобігти злизуванню мазі котом

Кіт може з цікавістю чи роздратуванням поставитися до нанесеної вами мазі, тому варто подбати про те, щоб принаймні мордочкою він туди не діставав.

– Щоб котик мазь не злизував, дуже доречним надягти ветеринарний комірець на 10-20 хвилин, поки мазь вбирається, – зазначила Вікторія.

Якщо здоров’я вашого кота викликає занепокоєння, варто звернутися до кваліфікованого лікаря. Невдалий підбір ліків може коштувати вашому улюбленцю здоров’я.