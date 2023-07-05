Активность домашнего любимца иногда заканчивается травмами и ранениями, поэтому хотя бы раз каждый владелец кота задумывался, какую мазь выбрать, чтобы помочь своему животному.

Поэтому Факты Life расспросили у врача ветеринарной медицины, анестезиолога-реаниматолога Виктории Фильштинской-Лялько, какую мазь подобрать коту.

У котика открытая рана: что делать и как ее подготовить к нанесению мази

Ветеринар настаивает на том, что перед нанесением мази на рану ее следует правильно обработать. Лучше всего подойдет хлоргексидин 0,05%. Его стоимость от 24 грн, а приобрести можно в любой аптеке.

— Если у котика открытая рана – следует обработать ее хлоргексидином 0,05%. Можно начать с промывки обычным физраствором, а затем уже таким антисептиком, как хлоргексидин. Желательно вокруг раны забрить и отвезти кота к ветеринарному врачу для обозначения следующих действий: обезболивание, антибиотик, обработка и наложение швов и т. д., — отмечает Виктория Фильштынская-Лялько.

Важно! Не используйте перекись водорода в качестве антисептика.

— Она усугубляет заживление ран. Мы не применяем перекись почти никогда. Мази также неуместны для первой помощи, — подчеркивает ветеринар.

Мазь – это второй этап лечения, если есть показания к этому, однако сначала именно обработка раны антисептиком, в частности хлоргексидином.

Какие могут быть раны и какими мазями их обрабатывать

— Раны могут быть рваными, резаными, колотыми, также могут дерматиты различных последствий (аллергия, подкожные паразиты, даже лишай), и мазь подбирается, если в ней есть необходимость, в зависимости от случая, — отмечает специалист.

По словам ветеринара, важно подобрать мазь именно под нужды кота.

— Санодерм никак не может быть использован при лишае, но для некоторых видов аллергических сыпей вполне подойдет, — убеждает Виктория Фильштинская-Лялько.

Левомеколь (89 грн) подходит для ран, вскрытых абсцессов (воспалительный очаг, имеющий четкие границы и заполненный гноем).

— Если у вашего кота ожог, следует взять мазь Аргосульфан (от 150 грн). Но обычно мы назначаем мази очень редко, поэтому самостоятельно я не рекомендую подбирать мазь. К примеру, вам показалось, что у кота аллергия, вы начали мазать Санодерм, а причину аллергии не нашли. Более того, если это лишай, так можно только усугубить ситуацию, — отмечает ветеринар.

Как предотвратить слизывание мази котом

Кот может с интересом или раздражением отнестись к нанесенной вами мази, поэтому стоит позаботиться о том, чтобы по крайней мере мордашкой он туда не доставал.

— Чтобы котик мазь не слизывал, очень кстати будет одеть ветеринарный воротничок на 10-20 минут, пока мазь впитывается, — отметила Виктория.

Если здоровье вашего кота вызывает беспокойство, то следует обратиться к квалифицированному врачу. Неудачный подбор лекарства может стоить вашему любимцу здоровья.