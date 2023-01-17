Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Лайфхаки

Як чистити вуха коту – відповідає ветеринар

17 Січня 2023, 16:16
Анна Голішевська Редакторка сайту
Вуха
Джерело: Unsplash

Чищення вушок домашнього улюбленця – невід’ємна частина гігієни котів. Для того, щоб робити це безпечно, не потрібно силувати кішку ватними паличками, або, тим більше,  зубочистками. Як чистити вуха коту –  читайте в матеріалі.

Ветеринар Іван Петришин зазначає, що до спеціалістів часто приводять тварин через те, що господарі травмують вуха своїх котів під час чищення.

– Часто я помічаю коричневі виділення з неприємним запахом, почервоніння шкіри. Помітно, що у тварин болять вуха, і є всі симптоми запалення. Найчастіше люди чистять вуха за допомогою ватних паличок та антисептику хлоргексидину.

Однак таким чином чистити вуха не можна. З часом біль буде гострішим, а виділень стане більше. В таких випадках господарі знову наливають більше антисептику та агресивніше чистять вушною паличкою.

Зараз дивляться

Ветеринар пояснив, що таке запалення викликане, найвірогідніше, саме неправильною гігієною вух. Ватна паличка утрамбовує бруд і сірку ще глибше, а антисептик не розчиняє сірку і бруд, а тільки порушує здорову мікрофлору шкіри.

Якщо виділень стає більше, експерт рекомендує повести тварину до ветеринара і взяти виділення з вух на бактеріологічний посів. Після цього тваринці назначать емпіричне лікування отиту з можливим подальшим корегуванням після результатів аналізу.

Як чистити вуха коту, щоб це було безпечно

  1. Перш за все, забудьте про ватні палички.
  2. Замість цього купіть спеціальні лосьйони, які розм’якшують сірку і бруд.
  3. Для очищення вушної раковини від надлишку лосьйону та бруду краще використовувати марлеві тампони.
Читайте також:
Як витягнути кліща у собаки в домашніх умовахЯк витягнути кліща у собаки в домашніх умовах

Теги
домашні тварини Кіт
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь