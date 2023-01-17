Чищення вушок домашнього улюбленця – невід’ємна частина гігієни котів. Для того, щоб робити це безпечно, не потрібно силувати кішку ватними паличками, або, тим більше, зубочистками. Як чистити вуха коту – читайте в матеріалі.

Ветеринар Іван Петришин зазначає, що до спеціалістів часто приводять тварин через те, що господарі травмують вуха своїх котів під час чищення.

– Часто я помічаю коричневі виділення з неприємним запахом, почервоніння шкіри. Помітно, що у тварин болять вуха, і є всі симптоми запалення. Найчастіше люди чистять вуха за допомогою ватних паличок та антисептику хлоргексидину.

Однак таким чином чистити вуха не можна. З часом біль буде гострішим, а виділень стане більше. В таких випадках господарі знову наливають більше антисептику та агресивніше чистять вушною паличкою.

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Ветеринар пояснив, що таке запалення викликане, найвірогідніше, саме неправильною гігієною вух. Ватна паличка утрамбовує бруд і сірку ще глибше, а антисептик не розчиняє сірку і бруд, а тільки порушує здорову мікрофлору шкіри.

Якщо виділень стає більше, експерт рекомендує повести тварину до ветеринара і взяти виділення з вух на бактеріологічний посів. Після цього тваринці назначать емпіричне лікування отиту з можливим подальшим корегуванням після результатів аналізу.

Як чистити вуха коту, щоб це було безпечно

Перш за все, забудьте про ватні палички. Замість цього купіть спеціальні лосьйони, які розм’якшують сірку і бруд. Для очищення вушної раковини від надлишку лосьйону та бруду краще використовувати марлеві тампони.