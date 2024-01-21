Останнім часом петунія користується великою популярністю, а все через її рясне і тривале цвітіння, різноманітність форм, кольорів і відтінків. Про особливості посадки рослини взимку, як підготуватися до маніпуляції, про загальні та важливі правила і догляд за квіткою– читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Про те, як і коли садити петунії взимку, а також про важливі правила та особливості квітки – ми розпитали у нашого постійного експерта із захисту рослин Олексія Колесника.

Особливості петунії: що любить у догляді

Виростити красиву рослину з насіння не так вже й просто, часто садівники стикаються з різними проблемами. Тож дехто, не зважаючи на високу ціну, надає перевагу готовому матеріалу. Але якщо ви хочете спробувати посадити петунію з нуля, то пам’ятайте, що це світлолюбна рослина, тож варто заздалегідь придбати фітолампи.

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– При вирощуванні розсади петунії бажано використовувати фітолампи, як додаткове джерело світла. Або як мінімум варто вирощувати петунії у південних, добре освітлених кімнатах. Не можна допускати їх загущення, потрібно вчасно розсаджувати або проводити обрізку рослини, – розповідає Олексій Колесник.

Крім того, він зазначає, що загалом петунії дуже люблять регулярне удобрення, особливо органічними речовинами.

Чи можна садити петунію взимку і коли це краще робити

У петунії від посіву насіння до настання цвітіння проходить чимало часу, близько 70 днів. Тож культивування через розсаду — найбільш поширений спосіб. Найкраще висівати насіння на розсаду в лютому-березні. У відкритий ґрунт петунію висаджують у червні, а до цього розсада має добре зміцніти.

– Зазвичай, петунія на розсаду висівається на початку березня, але за наявності фітоламп та стабільних 18-20°C у приміщенні, можна висівати її трошки раніше. Я би робив це не раніше другої половини лютого, – наголошує експерт із захисту рослин.

Головні правила зимової посадки петунії: ґрунт та горщик

Ідеальним варіантом для розсади є дуже пухкий, але поживний ґрунт. Тож найчастіше змішують торф, дернову землю, перегній і трохи піску. У якості ємності для висадки насіння петунії можна використовувати паперову склянку, але найкраще підходять харчові контейнери з прозорою кришкою.

– Головні правила вирощування петунії у зимовий період витікають з її біологічних особливостей: необхідно забезпечити добре освітлення, не допускати загущення розсади, та вчасно проводити підкормки мінеральними добривами, – радить Олексій Колесник.

Все це, запевняє експерт, дозволить вам виростити здоровий квітучий кущ, готовий до висадки на вулицю навесні.

Як висадити петунію взимку: покрокова інструкція

Про всі етапи посадки петунії взимку читайте у покроковій інструкції.

Крок 1. Посійте насіння у горщик

Наприкінці зими – на початку весни насіння петунії висівається на розсаду у невеличкі горщики (можна взяти пластикові контейнери або паперові склянки).

Насіння потрібно занурювати у попередньо зволожений ґрунт на зовсім невеличку глибину, буквально до декількох міліметрів.

– Наприкінці зими – на початку весни насіння петунії висівається на розсаду у невеличкі горщики, на зовсім невеличку глибину до декількох міліметрів, ґрунт необхідно зволожити, – додає Олексій Колесник.

Крок 2. Накрийте розсаду кришкою

Після посадки обов’язково потрібно накривати ємність із рослиною – підійде плівка, скло або кришка, яка пропускає світло.

Крок 3. Щойно з’являться перші сходи – зніміть кришку

Приблизно через тиждень повинні з’явитися перші сходи, у цей час потрібно зняти кришку, скло або плівку, залежно від того, що ви використовували.

Якщо насіння не проросло, то краще не чекати далі, адже рослина буде слабкою. Маленькі рослини необхідно пересадити у більший контейнер. Інколи доводиться декілька разів змінювати ємність перед посадкою у відкритий ґрунт.

Крок 4. Розмістіть горщик у світлому місці

Після того, як петунія почала сходити, горщик з нею потрібно розмістити у найбільш освітлюваних місцях дому.

Крок 5. Розсадіть петунію після загущення

Через місяць після посіву кущики петунії можуть вже бути загущеними та заважати один одному, тому їх необхідно розсадити, відібравши приблизно половину.

Крок 6. Підгодуйте петунію добривами

Через деякий час після відсажування можна провести підкормку петунії калійними добривами.

Крок. 7. Висадка у відкритий ґрунт

Після того, як від посіву минуло два місяці, кущики петунії повинні бути вже готовими до висадки на вулицю в окремі горщики, або ж у відкритий ґрунт.

Здорову рослину можна висадити на клумбу у травні, але краще у червні. Тут усе залежить від вашого регіону, адже петунія любить тепло.

Як доглядати петунію після висадки на вулицю

Догляд за петунією після висадки на вулицю полягає у її своєчасному поливі та удобренні, а також прополюванні і розпушуванні землі.

Полив

Варто дуже часто поливати петунію – щодня ввечері або хоча б через день. Воду потрібно лити під корінь, щоб не пошкодити квіти. У спекотні дні рослину поливають двічі – вранці і ввечері.

Добрива

Вперше удобрюють петунію через тиждень після посадки.

– Якщо на початку розвитку рослини ми використовували калійне добриво, то після пересадки її на вулицю потрібно перейти на універсальне, яке містить азот, фосфор і калій у рівних пропорціях. У період активного цвітіння рослина потребує фосфорного добрива, – говорить Олексій Колесник.

Також рекомендується під час вирощування квітів у відкритому ґрунті підживлювати їх курячим послідом і розведеним у воді коров’яком. Ці речовини можна придбати у спеціалізованих магазинах, а під час приготування робочого розчину потрібно керуватися рекомендаціями виробника.

Експерт із захисту рослин зазначає, що від регулярних підживлень буде залежати краса і тривалість цвітіння.

Не забудьте і про те, що петунію потрібно прополювати і розпушувати землю навколо неї.

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