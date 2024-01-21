В последнее время петуния пользуется большой популярностью, а все из-за ее обильного и продолжительного цветения, разнообразия форм, цветов и оттенков. Об особенностях посадки растения зимой, как подготовиться к манипуляции, об общих и важных правилах и уходе за цветком — читайте в материале Фактов ICTV.

О том, как и когда сажать петунию зимой, а также о важных правилах и особенностях цветка — мы расспросили у нашего постоянного эксперта по защите растений Алексея Колесника.

Особенности петунии: что любит в уходе

Вырастить красивое растение из семян не так уже и просто, часто садоводы сталкиваются с различными проблемами. Поэтому некоторые, несмотря на высокую цену, отдают предпочтение готовому материалу. Но если вы хотите попробовать посадить петунию с нуля, то помните, что это светолюбивое растение, поэтому стоит заранее приобрести фитолампы.

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— При выращивании рассады петунии желательно использовать фитолампы, как дополнительный источник света. Или как минимум стоит выращивать петунию в южных, хорошо освещенных комнатах. Нельзя допускать их загущения, нужно вовремя рассаживать или проводить обрезку растения, — рассказывает Алексей Колесник.

Кроме того, он отмечает, что в целом петунии очень любят регулярное удобрение, особенно органическими веществами.

Можно ли сажать петунию зимой и когда это лучше делать

У петунии от посева семян до наступления цветения проходит немало времени, около 70 дней. Поэтому культивирование через рассаду — наиболее распространенный способ. Лучше всего высевать семена на рассаду в феврале-марте. В открытую почву петунию высаживают в июне, а до этого рассада должна хорошо окрепнуть.

— Обычно, петуния на рассаду высевается в начале марта, но при наличии фитоламп и стабильных 18-20°C в помещении, можно высевать ее немножко раньше. Я бы делал это не раньше второй половины февраля, — отмечает эксперт по защите растений.

Главные правила зимней посадки петунии: почва и горшок

Идеальным вариантом для рассады является очень рыхлая, но питательная почва. Поэтому чаще всего смешивают торф, дерновую землю, перегной и немного песка. В качестве емкости для высадки семян петунии можно использовать одноразовый стаканчик, но лучше всего подходят пищевые контейнеры с прозрачной крышкой.

— Главные правила выращивания петунии в зимний период вытекают из ее биологических особенностей: необходимо обеспечить хорошее освещение, не допускать загущения рассады и вовремя проводить подкормку минеральными удобрениями, — советует Алексей Колесник.

Все это, уверяет эксперт, позволит вырастить здоровый цветущий куст, готовый к высадке на улицу весной.

Как высадить петунию зимой: пошаговая инструкция

Обо всех этапах посадки петунии зимой читайте в пошаговой инструкции.

Шаг 1. Посейте семена в горшок

В конце зимы — начале весны семена петунии высеваются на рассаду в небольшие горшки (можно взять пластиковые контейнеры или одноразовые стаканчики).

Семена нужно погружать в предварительно увлажненную почву на совсем небольшую глубину, буквально до нескольких миллиметров.

— В конце зимы — начале весны семена петунии высеваются на рассаду в небольшие горшки, на совсем небольшую глубину до нескольких миллиметров, почву необходимо увлажнить, — добавляет Алексей Колесник.

Шаг 2. Накройте рассаду крышкой

После посадки обязательно нужно накрывать емкость с растением — подойдет пленка, стекло или крышка, которая пропускает свет.

Шаг 3. Как только появятся первые всходы — снимите крышку

Примерно через неделю должны появиться первые всходы, в это время нужно снять крышку, стекло или пленку, в зависимости от того, что вы использовали.

Если семена не проросли, то лучше не ждать дальше, ведь растение будет слабым. Маленькие растения необходимо пересадить в больший контейнер. Иногда приходится несколько раз менять емкость перед посадкой в открытую почву.

Шаг 4. Разместите горшок в светлом месте

После того, как петуния начала всходить, горшок с ней нужно разместить в наиболее освещаемых местах дома.

Шаг 5. Рассадите петунию после загущения

Через месяц после посева кустики петунии могут уже быть загущенными и мешать друг другу, поэтому их необходимо рассадить, отобрав примерно половину.

Шаг 6. Подкормите петунию удобрениями

Через некоторое время после отсадки можно провести подкормку петунии калийными удобрениями.

Шаг. 7. Высадка в открытую почву

После того, как от посева прошло два месяца, кустики петунии должны быть уже готовыми к высадке на улицу в отдельные горшки, или же в открытую почву.

Здоровое растение можно высадить в клумбу в мае, но лучше в июне. Здесь все зависит от вашего региона, ведь петуния любит тепло.

Как ухаживать за петунией после высадки на улицу

Уход за петунией после высадки на улицу заключается в ее своевременном поливе и удобрении, а также прополке и рыхлении земли.

Полив

Стоит очень часто поливать петунию — ежедневно вечером или хотя бы через день. Воду нужно лить под корень, чтобы не повредить цветы. В жаркие дни растение поливают дважды — утром и вечером.

Удобрения

Первый раз удобряют петунию через неделю после посадки.

— Если в начале развития растения мы использовали калийное удобрение, то после пересадки ее на улицу нужно перейти на универсальное, которое содержит азот, фосфор и калий в равных пропорциях. В период активного цветения растение нуждается в фосфорном удобрении, — говорит Алексей Колесник.

Также рекомендуется при выращивании цветов в открытой почве подкармливать их куриным пометом и разведенным в воде коровяком. Эти вещества можно приобрести в специализированных магазинах, а при приготовлении рабочего раствора нужно руководствоваться рекомендациями производителя.

Эксперт по защите растений отмечает, что от регулярных подкормок будет зависеть красота и продолжительность цветения.

Не забудьте и о том, что петунию нужно пропалывать и рыхлить землю вокруг нее.

К слову, садоводы уже с нетерпением ждут весны, когда можно будет наконец развернуть работы в саду и на огороде. Поэтому Факты ICTV составили посевной календарь на февраль 2024 года, пользуясь которым, можно уменьшить риски при выращивании рассады.