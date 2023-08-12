Інколи в процесі експлуатації внутрішній блок кондиціонера в кімнаті може почати текти. А це у свою чергу провокує негативні наслідки для вашої оселі – псуються меблі, відклеюються шпалери, видувається ламінат. Що ж робити, якщо потік кондиціонер, чи варто одразу викликати майстра, чи можна впоратися самотужки – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Чи можна користуватися кондиціонером, якщо він тече

Ми поспілкувалися з декількома компаніями, які займаються вентиляційним обладнанням в Україні, і всі вони одностайні – найкраще не користуватися кондиціонером, якщо він тече. Спершу потрібно розібратися з проблемою.

Майстри кажуть, що існує декілька причин того, чому може текти кондиціонер, про найпоширеніші з них поговоримо далі.

Потік кондиціонер: причини

Кондиціонер працює за принципом швидкого охолодження повітря. Коли температура різко змінюється, то утворюється конденсат. Якщо кондиціонер функціонує коректно, то вода, що утворилася, стікає у спеціально призначений для цього піддон, а після виводиться на вулицю. В іншій ситуації утворюється теча. І ось чому це може відбуватися.

Витік або нестача фреону

На цю причину вказує лід, що утворився на металевих деталях апарата. Під час роботи кондиціонер починає стріляти шматочками льоду, а вода – капати у квартиру.

Різниця температур

Подивіться на співвідношення температур у приміщенні та на вулиці. Якщо в спеку між градусами у квартирі та температурою на вулиці різниця у 7-8 позначок, то кондиціонер може почати капати.

Також варто перевірити тиск у фреонопроводі, можливо, потрібно встановити регулятор тиску.

Засмічення дренажної системи

Кондиціонер може текти, якщо забруднилася дренажна система. У цьому разі вода стікатиме по повному периметру внутрішнього блока кондиціонера і потраплятиме до оселі.

Крім того, кондиціонер може протікати через пошкодження дренажної трубки – якщо там утворилася тріщина або відбулося негерметичне з’єднання де небудь на стиках.

Неякісний монтаж кондиціонера

Якщо вода капає з внутрішнього блока нового кондиціонера – це може свідчити про неякісний монтаж кондиціонера.

Недосвідчені або некваліфіковані монтажники нерідко можуть припускатися помилок під час встановлення, не дотримуючись необхідного рівня нахилу дренажної трубки.

Потік кондиціонер: що робити

Залежно від причин протікання кондиціонера знадобиться й різний підхід, говорять майстри.

Пошкодження дренажної трубки

У цьому разі слід замінити дренажну трубку на цілу або ж достатньо загерметизувати “шви”. До речі, не тільки трубки, а й дренажний піддон може тріснути.

Витік або нестача фреону

У цьому разі телефонуйте в сервісний центр і чекайте на фахівців. Вони знайдуть місце витоку, запаяють його і заповнять систему цим газом до потрібного тиску.

Неякісний монтаж кондиціонера

Тут нічого не зробиш самотужки, тому радимо знайти досвідчених фахівців, які проведуть демонтаж кондиціонера і, щоб він не тік, усунуть дефекти встановлення.

Засмічення дренажної системи

Якщо ви зрозуміли, що причина у засміченні, то можна спробувати впоратися власноруч. Але для початку, щоб уникнути ураження електричним струмом, від’єднайте техніку від електроживлення і дайте охолонути. Через 30-40 хвилин можна ставати до чищення.

Для цього зніміть корпус і промийте фільтри в передній частині спліт-системи. Далі зніміть ванну і тонким дротом прочистьте трубку, розташовану в кутку під піддоном. Також можна скористатися пилососом.

Це варто робити обережно та не поспішати, адже важливо не пошкодити деталі. Якщо ж вода не витікає з трубки, що виходить на вулицю, то варто продути вуличну трубку.

Якщо самостійно зробити це не виходить, зателефонуйте до спеціалістів, щоб усунути засмічення.

Якщо кондиціонер тече, краще звертатися до майстрів і не заощаджувати на обслуговуванні техніки. Результат нераціональної економії – висока ціна ремонту або взагалі вихід техніки зі строю. Як то кажуть, скупий платить двічі.

До речі, Факти ICTV раніше писали, чим можна захворіти при використанні кондиціонера.