Иногда в процессе эксплуатации внутренний блок кондиционера в комнате может начать течь. А это в свою очередь провоцирует негативные последствия для вашего дома — портится мебель, отклеиваются обои, выдувается ламинат. Что же делать, если потек кондиционер, стоит ли сразу вызывать мастера или можно справиться самостоятельно — читайте в материале Фактов ICTV.

Можно ли пользоваться кондиционером, если он течет

Мы пообщались с несколькими компаниями, которые занимаются вентиляционным оборудованием в Украине, и все они единодушны — лучше всего не пользоваться кондиционером, если он течет. Сперва нужно разобраться с проблемой.

Мастера говорят, что существует несколько причин, почему может течь кондиционер. О самых распространенных из них и поговорим далее.

Потек кондиционер: причины

Кондиционер работает по принципу быстрого охлаждения воздуха. Когда температура резко меняется, то образуется конденсат. Если кондиционер функционирует корректно, то образовавшаяся вода стекает в специально предназначенный для этого поддон, а после выводится на улицу. В иной ситуации образуется течь. И вот из-за чего.

Утечка или недостаток фреона

На эту причину указывает лед, образующийся на металлических деталях аппарата. Во время работы кондиционер начинает стрелять кусочками льда, а вода капать в квартиру.

Разница температур

Посмотрите на соотношение температур в помещении и на улице. Если в жару между градусами в квартире и температурой на улице разница в 7-8 отметок, то кондиционер может начать капать.

Также стоит проверить давление в фреонопроводе, возможно, нужно установить регулятор давления.

Засорение дренажной системы

Кондиционер может течь, если произошло засорение дренажной системы. В этом случае вода будет стекать по полному периметру внутреннего блока кондиционера и попадать в дом.

Кроме того, кондиционер может протекать из-за повреждения дренажной трубки — если там образовалась трещина или произошло негерметичное соединение где-нибудь на стыках.

Некачественный монтаж кондиционера

Если вода капает из внутреннего блока нового кондиционера — это может свидетельствовать о некачественном монтаже кондиционера.

Неопытные или неквалифицированные монтажники нередко допускают ошибки при установке, не соблюдая необходимого уровня наклона дренажной трубки.

Потек кондиционер: что делать

В зависимости от причин протекания кондиционера необходим и разный подход, говорят мастера.

Повреждение дренажной трубки

В этом случае следует заменить дренажную трубку на целую или же достаточно загерметизировать “швы”. Кстати, не только трубки, но и дренажный поддон может треснуть.

Утечка или недостаток фреона

В этом случае звоните в сервисный центр и ждите специалистов. Они найдут место утечки, запаяют его и заполнят систему этим газом до нужного давления.

Некачественный монтаж кондиционера

Здесь ничего не сделаешь самостоятельно, поэтому советуем найти опытных специалистов, которые проведут демонтаж кондиционера и, чтобы он не тек, устранят дефекты установки.

Засорение дренажной системы

Если вы поняли, что причина в засоре, то можно попробовать справиться самостоятельно. Но для начала, чтобы избежать поражения электрическим током, отключите технику от электропитания и дайте остыть. Через 30-40 минут можно приступать к чистке.

Для этого снимите корпус и промойте фильтры в передней части сплит-системы. Далее снимите ванну и тонкой проволокой прочистите трубку, расположенную в углу под поддоном. Также можно воспользоваться пылесосом.

Все стоит делать осторожно и не спешить, ведь важно не повредить детали. Если же вода не вытекает из трубки, выходящей на улицу, то стоит продуть уличную трубку.

В случае, если самостоятельно сделать это не получается, позвоните к специалистам, чтобы устранить засоры.

Если кондиционер течет, лучше обращаться к мастерам и не экономить на обслуживании техники. Результат нерациональной экономии — высокая цена ремонта или вообще выход техники из строя. Как говорится, скупой платит дважды.

К слову, Факты ICTV ранее писали, чем можно заболеть при использовании кондиционера.